Ouverture CAC40: dépasse les 7500Pts après les élections US

publié le 06/11/2024

(CercleFinance.com) - Le CAC40, progresse de 1,3% vers 7505Pts alors que le scénario d'une victoire assez nette des Républicains semble pour l'heure se dessiner de l'autre côté de l'Atlantique.'Au moment où nous écrivons ces lignes, le New York Times donne à Donald Trump 93% de chances de remporter un second mandat et prévoit que le Parti républicain prendra le contrôle des deux chambres du Congrès', souligne en effet Panmure Liberum.

'Dans ce contexte, les indices américains réagissent positivement, avec un S&P 500 en hausse de plus de 1%. Mais c'est surtout le Russell 2000, regroupant les petites capitalisations américaines, qui se distingue', note pour sa part Saxo Bank.'En Europe, la réaction est plus modérée : les craintes d'une politique commerciale agressive et des tensions géopolitiques, notamment en raison des changements de politique de l'OTAN, pèsent sur les indices', poursuit la banque danoise.

Si leur attention devrait rester accaparée par les élections américaines ce matin, les investisseurs prendront aussi connaissance de plusieurs données macroéconomiques en Europe, dont les indices PMI composites pour le mois d'octobre.L'indice HCOB PMI composite de l'activité globale en France, calculé par S&P Global, s'est replié de 48,6 en septembre à 48,1 en octobre, signalant ainsi la plus forte contraction de l'activité du secteur privé français depuis février dernier.L'indice PMI composite HCOB de l'activité globale dans la zone euro s'est inscrit à 50 en octobre, reflétant ainsi une parfaite stabilité de l'activité du secteur privé, après avoir traduit une légère contraction en s'établissant à 49,6 le mois précédent.

Dans l'actualité des valeurs à Paris, Crédit Agricole dévoile un résultat net part du groupe sous-jacent en augmentation de 10,9% pour le troisième trimestre 2024, pointant notamment la croissance de son métier gestion de l'épargne et assurance.Parmi les points d'activité de mardi soir ou de la matinée, figurent aussi ceux de la société d'investissement Eurazeo, des chimistes Solvay et Arkema, du producteur d'énergies renouvelables Neoen et de l'assureur-crédit Coface.Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.