Pré-clôture CAC40 : l'écart de performance se creuse à -4% avec W-Street

publié le 06/11/2024

(CercleFinance.com) - L'inversion de vapeur à la baisse se confirme en Europe : l'Euro-Stoxx50 dévisse de +2% ce matin vers 4.946 pour s'enfoncer de -1,3% vers 4.790 (4% de différentiel en moyenne par rapport à W-Street), malgré une pluie de records absolus ou historiques sur les 4 principaux grands indices US, après le grand chelem -inattendu du point de vue des médias- de Donald Trump.

Le CAC40 vit également une de ces rares séances où les positions acheteuses s'inversent radicalement, le CAC40 passant de 7.570 (+2%) à 7.340 (-0,9%).Wall Street a rouvert sur un feu d'artifice de records absolus et des 'gaps' à la hausse impressionnants comme on n'en observe qu'une poignée de fois par décennie... et les indices US ne lâchent rien, pour l'instant.Le Dow Jones (+3,2%) a rouvert sur un rare 'gap' de +1.

000Pts (sans précédent au 21ème siècle) et s'envole vers 43.555, au-delà des 43.325 du 18 octobre, le S&P500 bondit de plus de 130Pts (+2%) vers 5.910 (contre 5.875 le 17/10) et le Nasdaq (+2,2%) inscrit un record à 18.860Pts contre 18.775 en intraday le 30 octobre.Et le tableau ne serait pas complet sans le Russell-2000, principal bénéficiaire d'un mot d'ordre 'America First', ce qui le fait s'envoler de +5,4% vers 2.

385Pts, un score surpassé un seule fois, il y a 3 ans, début novembre 2021.Le triomphe des Républicains est total : le vote populaire ressemble à un raz de marée avec 6 millions de suffrages d'avance en faveur du Parti républicain qui prendra le contrôle des deux chambres du Congrès... pour au moins 2 ans, ce qui laisse carte blanche à Donald trump pour dérouler ses mesures fiscales d'allégements d'impôts et de mesures de relance, sous protections de droits de douane accrus à l'encontre de la Chine, voire de l'Europe.

.. sans oublier le Mexique et même le Canada.Le repli des places européennes s'alimente symétriquement des craintes d'une politique commerciale agressive et des tensions géopolitiques, notamment en raison des changements prévisibles concernant le financement de l'OTAN qui reposerait davantage sur des contributions européennes.Vu l'actualité politique, plusieurs données macroéconomiques ont été publiées en Europe, dans une relative indifférence, notamment les indices PMI composites pour le mois d'octobre.L'indice HCOB PMI composite de l'activité globale en France, calculé par S&P Global, s'est replié de 48,6 en septembre à 48,1 en octobre, signalant ainsi la plus forte contraction de l'activité du secteur privé français depuis février dernier.

L'indice PMI composite HCOB de l'activité globale dans la zone euro s'est inscrit à 50 en octobre, reflétant ainsi une parfaite stabilité de l'activité du secteur privé, après avoir traduit une légère contraction en s'établissant à 49,6 le mois précédent.Le principal point d'inquiétude des marchés réside dans la spectaculaire tension des taux : le '30 ans' US s'envole de +22,5Pts vers 4,675%, le '10 ans' de +21Pts vers 4,4860% (pire score depuis le 10 juin ou le 1er juillet).En Europe, les Bunds se détendent de -1,8Pt, nos OAT se dégradent de +0,8Pt à 3,174%, les BTP italiens de +5,5Pts à 3,738%.A noter que le Dollar a bondi en milieu de nuit de +2%, l'Euro chutant vers 1,0710/E dès que la victoire de Trump est apparue certaine (il disposait de 267 grands électeurs sur 270 mais l'Alaska allait lui apporter les 3 manquants, cet état étant Républicain à 60%, sans compte d'autres 'swing states' basculant en faveur de Trump).

Le 'chiffre du jour' concernait les stocks de pétrole : les données publiées par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) montrent une hausse de 2,1 millions de barils de pétrole brut aux Etats-Unisà 427,7 millions de barils lors de la semaine du 28 octobre.L'agence précise que les stocks de produits distillés -incluant le fioul domestique- ont augmenté de 2,9 millions de barils tandis que les stocks d'essence se sont accrus de 0,4 million de barils, toujours par rapport à la semaine précédente.Enfin, l'EIA précise que les raffineries ont fonctionné à 90,5% de leur capacité opérationnelle au cours de cette même semaine, avec une production moyenne de 9,7 millions de barils/jour.Dans l'actualité des valeurs à Paris, Crédit Agricole dévoile un résultat net part du groupe sous-jacent en augmentation de 10,9% pour le troisième trimestre 2024, pointant notamment la croissance de son métier gestion de l'épargne et assurance.

Parmi les points d'activité de mardi soir ou de la matinée, figurent aussi ceux de la société d'investissement Eurazeo, des chimistes Solvay et Arkema, du producteur d'énergies renouvelables Neoen et de l'assureur-crédit Coface.