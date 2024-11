Fermeture CAC40: repasse en vert en fin de séance et franchit les 7200

publié le 21/11/2024

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris repasse dans le vert en fin de séance et s'arroge 0,21%, à 7213 points, tirée par Schneider Electric (+1,4%) et Airbus (+1,2%), soit un petit exploit après un repli qui atteignait 0,9% ce matin, vers 7131 pts.En effet, les indices avaient chuté ce matin alors que la Russie a frappé la ville de ukrainienne de Dnipro avec un missile balistique intercontinental.

Dans ce contexte, Wall Street évolue sans direction, avec un S&P500 qui grappille +0,3%, un Dow Jones à +0,9% et Nasdaq-Composite à -0,1%, alors que Nvidia qui avait inscrit un nouveau record à l'ouverture (152,9$ soit +3%) se retourne à la baisse (-2% à -2,5% après ses résultats de mercredi).Le géant américain des puces dédiées à l'IA, dont les résultats trimestriels ont dépassé les attentes, tirés par la forte demande entourant l'architecture 'Hopper', à laquelle doit bientôt succéder la nouvelle plateforme 'Blackwell'.

'L'ère de l'IA tourne à toute vapeur', s'est félicité Jensen Huang, le fondateur et directeur général du groupe californien cité dans le communiqué du fabricant de processeurs.Le chiffre d'affaires pour le trimestre clos fin octobre a ainsi bondi de 94% d'une année sur l'autre pour atteindre 35,1 milliards de dollars, pour un bénéfice par action (BPA) en hausse de 103% à 0,81 dollar.A titre de comparaison, les analystes s'attendaient à un BPA moyen de 0,70 dollar.Le titre affiche un gain de presque 196,5% cette année, avec une capitalisation de 3.

600Mds$.Dans une note diffusée en début de semaine, les stratèges de Goldman Sachs prévenaient que les valorisations des 'Sept Magnifiques' commençaient à approcher de leur juste valeur, conduisant la banque d'affaires à anticiper une atténuation de leur surperformance par rapport au reste du marché.'De plus, la prévision de chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre ressort à 37,5 milliards de dollars, un chiffre 'à peine' supérieur au consensus qui visait 37,1 milliards', ajoute Jim Reid, analyste marché chez Deutsche Bank.Outre les résultats de Nvidia, les investisseurs vont devoir digérer toute une série d'indicateurs économiques au cours de la séance qui s'ouvre aujourd'hui.

L'activité manufacturière dans la région de Philadelphie s'est contractée en novembre, selon l'enquête de la Fed locale, l'indice de diffusion de l'activité générale courante (Philly Fed) étant passé de +10,3 en octobre à -5,5 pour le mois en cours.Près de 18% des entreprises ont signalé une augmentation de l'activité générale ce mois-ci (contre 24% le mois dernier), tandis que 23% ont signalé une baisse (contre 14%) et que 58% n'ont signalé aucun changement.Les indices des nouvelles commandes et des livraisons ont également baissé mais sont restés positifs, perdant respectivement cinq points à +8,9 et trois points à +4,5, tandis que celui de l'emploi est repassé en territoire positif, à +8,6.

Le Département du Travail annonce avoir enregistré une baisse de 6000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis (à 213.000) à l'issue de la semaine du 11 novembre.De leur côté, les ventes de maisons existantes aux Etats-Unis se sont accrues de 3,4% en octobre 2024 par rapport au mois précédent, pour s'établir à un taux annuel désaisonnalisé de 3,96 millions, selon la Fédération nationale des agents immobiliers (NAR).Cette dernière souligne aussi que les ventes ont progressé de 2,9% par rapport au même mois de l'année dernière, soit la première hausse d'une année sur l'autre en plus de trois ans (+1,8% en juillet 2021).Le prix de vente médian des maisons existantes a augmenté de 4% par rapport à octobre 2023 pour atteindre 407.

200 dollars (record !), et le stock des logements existants invendus s'est établi à 1,37 million, représentant 4,2 mois de stocks au rythme d'écoulement.Enfin, l'indice des indicateurs avancés, censé préfigurer l'évolution de l'activité économique aux Etats-Unis, est ressorti en baisse un peu plus marquée que prévu en octobre (-0,4% à 99,5), a annoncé jeudi le Conference Board, qui y voit notamment l'effet des récents ouragans.La morosité des commandes de l'industrie a été le principal contributeur à la baisse de l'indicateur, précise le ConfBoard, même si la baisse du nombre d'heures travaillées dans le secteur manufacturier, la remontée des inscriptions au chômage et le recul des permis de construire ont également pesé.Au-delà de l'impact temporaire lié au passage des récents ouragans, l'organisme professionnel estime que l'indicateur évoque toujours 'des difficultés à venir pour l'activité économique'.

Les T-Bonds US inversent la vapeur et se dégradent légèrement (+1Pt à 4,150%) et en Europe, nos OAT stagnent à 3,095%, ce qui contraste avec l'embellie sur les Bunds (-3Pts) à 2,313%.En Europe, le climat des affaires en France s'assombrit de nouveau en novembre, selon l'Insee, dont l'indicateur synthétique, calculé à partir des réponses des chefs d'entreprise, perd un point pour s'établir à 96.Dans l'actualité des sociétés tricolores, Bouygues Construction indique que sa filiale Americaribe a été choisie par le promoteur immobilier américain Aimco, pour la construction de la résidence haut de gamme 34th Street Edgewater, située en front de mer dans le quartier d'Edgewater, à Miami.Nexans a annoncé jeudi qu'il allait devenir le premier fabricant de câbles à intégrer ses produits au sein de la technologie de modélisation des données du bâtiment (BIM) à travers un partenariat avec la plateforme mondiale BIMobject.

