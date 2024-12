Pré-clôture CAC40:'fait accompli' de la censure, détente taux+hausse E/$

publié le 05/12/2024

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris grappille 0,2 ce jeudi, autour des 7.000 points, tirée par un trio à plus de +4% formé de Stellantis) Accor et Société Générale. L'adoption de la motion de censure visant à faire chuter le gouvernement Barnier fut un exemple archétypal de 'non-événement'.

Si le renversement du gouvernement a pour effet d'ouvrir une nouvelle période politique d'incertitude, les analystes font remarquer que l'indice parisien résiste plutôt bien aux turbulences politiques, à l'instar des places européennes (en hausse de +0,4 à +0,5%).Signe que la 'censure' n'inquiète pas les cambistes, l'Euro reprend plus de 0,45% vers 1,0560 sur le 'fait accompli'.

Les échanges semblent un peu figés depuis la mi-journée vu l'absence de tendance à Wall Street : si le Nasdaq (+0,1%) inscrit un nouveau record absolu, c'est 'à la marge', le S&P500 évolue dans une fourchette de 0,05% depuis 45 minute et le Dow Jones reperd -0,1%.Pas de réaction aux statistiques US du jour : le déficit commercial des Etats-Unis a diminué fortement à 73,8 milliards de dollars en octobre, par rapport à celui de 83,8 milliards du mois précédent (qui a été révisé d'une estimation initiale de 84,4 milliards), selon le Département du Commerce.

Cette décrue de 11,9% du déficit d'un mois sur l'autre résulte d'une contraction de 4% des importations américaines de biens et services, à 339,6 milliards de dollars, surpassant donc un tassement de 1,6% des exportations, à 265,7 milliards.A la veille de la publication du 'NFP', le Département du Travail annonce avoir enregistré 224.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis la semaine dernière, un chiffre en hausse de 9.000 par rapport à la semaine précédente.La moyenne mobile sur quatre semaines -plus représentative de la tendance de fond- est quant à elle ressortie à 218.

250 pour la semaine du 30 novembre, en augmentation de 750 par rapport à celle de la semaine précédente. Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités a diminué de 25.000 pour s'établir à 1.871.000 lors de la semaine du 23 novembre, soit la période disponible la plus récente pour cette statistique.Les T-Bonds US ne sont pas affectés par cette hausse du chômage : ils auraient pu se détendre mais il se dégradent de +2,5Pts vers 4,2060% et le '2 ans' affiche +4Pts vers 4,1670%. Alors que le rendement des OAT françaises évolue à 2,878/2,882% (-1,5Pt en 24H), le Bund allemand s'établit à 2,105% (+5Pts), ce qui signifie que le différentiel de taux entre l'Allemagne retombe sous la barre des 80 points de base (presque -101Pts en 1 semaine).

'On est très loin d'un scénario de crise financière', estime ainsi Christopher Dembik.Signe de l'appétit des opérateurs pour tous les actifs à fort potentiel haussier, le bitcoin a dépassé dans la nuit la barre symbolique des 100.000 dollars pour la première fois de son histoire (record porté à 104.000$ 'tout rond'), porté par les espoirs d'une dérégulation du secteur des cryptomonnaies avec le prochain retour de Donald Trump à la Maison Blanche.Dans l'Hexagone, la production se montre stable en octobre sur un mois dans l'industrie manufacturière (après ‑0,7% en septembre), et quasi-stable dans l'ensemble de l'industrie (‑0,1% après ‑0,8%), selon les données CVS-CJO de l'Insee. Notons qu'en Allemagne, les nouvelles commandes en volume dans l'industrie manufacturière ont diminué de 1,5% en octobre 2024 par rapport au mois précédent, selon les données CVS-CJO de Destatis, après un bond de 7,2% observé en septembre.

Dans l'actualité des sociétés tricolores, Safran (-5%) a indiqué prévoir pour 2025 une croissance de son chiffre d'affaires d'environ 10%, un résultat opérationnel courant entre 4,7 et 4,8 milliards d'euros, ainsi qu'un cash-flow libre entre 2,8 et trois milliards.Spie annonce la signature d'un accord portant sur l'acquisition de 100% de Corporate Software, société suisse fondée en 2011 et qui 's'est imposée comme un fournisseur de services et de conseil en informatique de référence'.Enfin, Unibail-Rodamco-Westfield (URW) indique avoir acquis une participation de 38,9% dans URW Germany GmbH et ses entités liées (URWG) auprès de son partenaire de coentreprise Office d'investissement du régime de pensions du Canada (Investissements RPC).Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.