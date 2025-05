Pré-ouverture Wall Street attendue en hausse, Microsoft et Meta apaisent les craintes sur la "tech"

publié le 01/05/2025

par Diana Mandia

(Reuters) - La Bourse de New York est attendue en hausse jeudi, portée par les résultats et les prévisions encourageantes de Microsoft et Meta, qui suggèrent que les perspectives du secteur technologique restent solides malgré les inquiétudes récentes.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,78% pour le Dow Jones, de 1,2% pour le Standard & Poor's-500 et de 1,79% pour le Nasdaq.

La plupart des Bourses européennes sont fermées jeudi pour la Fête du Travail. Seule exception parmi les principaux indices, la Bourse de Londres est plutot stable jeudi, avec le FTSE 100 abandonnant 0,01%, la séance est peu animée en raison du jour férié.

Après une séance volatile mercredi en raison de chiffres révélant une contraction de l'économie américaine au premier trimestre, Wall Street devrait retrouver des couleurs jeudi, aidée par l'optimisme suscité par les résultats trimestriels de Meta et Microsoft, qui suggèrent que le secteur technologique reste en bonne santé.

Microsoft prévoit une croissance trimestrielle plus forte que prévu pour son activité d'informatique dématérialisée Azure, tandis que Meta a affiché un chiffre d'affaires supérieur aux prévisions grâce à de bonnes performances en matière de publicité. La maison-mère des réseaux sociaux Facebook et Instagram, prend plus de 6% et Microsoft plus de 8% dans les échanges d'avant-Bourse.

Les rapports de ces deux poids lourds des "Sept Magnifiques" ont été suivis de près dans un contexte de craintes concernant les perspectives de plus en plus incertaines pour les entreprises et l'économie américaines, provoquées par l'approche radicale et souvent erratique de la politique commerciale des États-Unis.

Ces chiffres relèguent pour l'instant au second plan les inquiétudes concernant l'économie américaine, qui se sont concrétisées mercredi ave la publication d'un rapport du Département américain du Commerce indiquant que le produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis s'était contracté de 0,3% sur la période janvier-mars.

Sur le plan commercial, Donald Trump a déclaré mercredi qu'il pensait qu'il y avait une "très bonne chance" que son administration puisse conclure un accord avec la Chine, ce qui contribue à renforcer le ton constructif des marchés, de même que la signature d'un accord sur les ressources naturelles ukrainiennes entre l'Ukraine et Washington, après des mois de négociations parfois houleuses.

Les investisseurs attendent plus tard ce jeudi la publication des inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis et les données ISM sur l'industrie manufacturière. Apple et Amazon publieront ses résultats trimestriels après la clôture de la Bourse. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

Outre Meta et Microsoft, Qualcomm, qui a déclaré anticiper une demande morose pour ses semi-conducteurs destinés aux smartphones, dans un contexte de préoccupations à propos de l'environnement macroéconomique et du commerce mondial, recule de 5,2% en avant-Bourse.

TAUX

Le rendement des Treasuries à dix ans et à deux ans reculent d'environ 3 points de base à 4,1408% et 3,5902%, respectivement, les analystes prévoyant désormais quatre réductions des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine (Fed) d'ici à la fin de l'année.

La plupart des marchés obligataires européens sont fermés jeudi.

CHANGES

Sur le marché des changes, le yen recule de 0,85 face au dollar à 144,31 yen pour alors que la Banque du Japon (BoJ) a abaissé jeudi ses prévisions de croissance pour les années fiscales 2025 et 2026 à la lumière des incertitudes qui pèsent sur les droits de douane américains, tout en laissant ses taux inchangés.

Le dollar gagne/perd 0,29% face à un panier de devises de référence et l'euro grappille 0,04% à 1,1331 dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole reculent encore jeudi avec les données montrant une contraction de l'économie américaine et alors que l'Arabie saoudite, le plus grand exportateur de brut au monde, pourrait décider d'augmenter sa production.

Le Brent perd 2,55% à 59,50 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 2,85% à 56,55 dollars.

(Rédigé par Diana Mandiá)