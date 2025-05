Pré-ouverture CAC 40: les espoirs d'un accord sino-américain se renforcent

publié le 12/05/2025

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en hausse lundi matin à la faveur de signes de progrès dans les discussions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, qui favorisent les espoirs d'une résolution prochaine du conflit commercial entre les deux premières puissances économiques mondiales.

Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - échéance mai - s'adjuge autour de 75 points à 7793,5 points, laissant entrevoir un début de séance dans le vert.Les marchés mondiaux semblent avoir trouvé un motif de soulagement dans les déclarations respectives des délégations américaines et chinoises à l'issue de la réunion de haut niveau qui s'est tenue ce week-end à Genève.

Suite à leur rencontre, le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent et son vice-Premier ministre chinois He Lifeng ont tous deux fait part de leur optimisme quant à une résolution du différend opposant les deux pays.Bessent a évoqué la réalisation de 'progrès substantiels' dans les discussions, tandis que Pékin a salué une réunion 'approfondie, franche et constructive'.Egalement présent, le représentant américain au Commerce, Jamieson Greer, a souligné qu'il était 'important de comprendre à quelle vitesse nous avons pu nous entendre, ce qui montre que nos différences n'étaient peut-être pas aussi grandes qu'on le pensait'.

Ces informations entretiennent l'espoir que les deux premières économies mondiales puissent parvenir à à un compromis, même partiel, sur leurs échanges commerciaux, qui réduirait les tension sur les marchés.Après des déceptions à répétition, les analystes ne cachent pas leur satisfaction après ces avancées significatives, qui devraient favoriser le retour sur les actifs risqués après le repli de la semaine dernière.'Il s'agit d'un développement majeur qui va dans le bon sens pour les marchés, avec des discussions en Suisse qui ont produit plus de progrès que même ce que les plus optimistes pouvaient espérer vendredi soir', commente Dan Ives, analyste chez Wedbush Securities.

'Tout repose sur les détails à venir et les prochaines étapes de ces négociations entre les États-Unis et la Chine, mais nous qualifierions ce qui s'est passé ce week-end de scénario idéal montrant qu'un accord plus large entre les Etats-Unis et la Chine est désormais sur la table', ajoute le professionnel.Dans ce contexte d'apaisement des craintes sur le commerce, les 'futures' sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en progression entre 1% et 2% ce lundi.En Europe, les secteurs les plus exposés aux tensions commerciales comme l'automobile, l'industrie, le luxe et la technologie devraient porter la tendance à l'ouverture.L'amélioration du sentiment de marché fait remonter les rendements obligataires, celui des Treasuries à dix ans évoluant au-delà de 4,37%.

L'espoir d'un compromis entre la Chine et les Etats-Unis permet au dollar de gagner du terrain face à l'euro, ce qui fait refluer la monnaie européenne sous 1,1230.Les cours du pétrole poursuivant leur rebond de la semaine passée, le contrat juin sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) progressant de 1,3% à 61,8 dollars le baril.Le Brent prend quant à lui 1,3% au-delà de 64,7 dollars.Sur le front macroéconomique, aucun indicateur important ne figure à l'agenda aujourd'hui mais le marché prendra connaissance dans les prochains jours des derniers chiffres de l'inflation et des ventes au détail, qui pourraient refléter l'impact de la récente intensification des tensions commerciales.Si la saison des résultats touche désormais à sa fin, les publications de Cisco et Walmart - deux composantes du Dow Jones - seront particulièrement suivies cette semaine.

Les comptes de quelques ténors de la cote européenne - tels Bayer, Bouygues, Engie ou Siemens - viendront également animer les échanges au cours des qui viennent.