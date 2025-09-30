Pré-ouverture CAC 40 : biais positif malgré l'entrée en vigueur du shutdown

publié le 01/10/2025

(Zonebourse.com) - Les futures sur le CAC 40, en hausse de 10 points vers 7905, préfigurent une ouverture résiliente à Paris alors que, faute d'accord budgétaire, la fermeture partielle des administrations fédérales ('shutdown') vient d'entrer en vigueur aux Etats-Unis.

'Même si historiquement les shutdowns n'ont eu qu'un effet limité sur les marchés financiers et l'économie, cela reste un risque à surveiller', estime néanmoins Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marchés chez IG France.Le professionnel rappelle en effet que les indices américains évoluent à des niveaux de valorisation très élevés, intégrant selon lui 'la perfection (économie résiliente, baisse des taux de la Fed, croissance soutenue des bénéfices des entreprises, etc)'.

'Or une fermeture des services fédéraux, même partielle, n'est jamais une situation anodine', prévient-il, soulignant notamment qu'elle concerne des centaines de milliers de fonctionnaires et peut retarder la publication de chiffres importants.Cette première séance d'octobre verra paraitre de nombreux indicateurs, dont les indices PMI pour le secteur manufacturier, ainsi qu'une estimation rapide de l'inflation dans la zone euro pour le mois de septembre.Cette dernière pourrait d'ailleurs ressortir en accélération, au vu des estimations préliminaires de la veille en France et en Allemagne, parues en hausses de respectivement de 0,3 point à +1,2% et de 0,2 point à +2,4%.

'L'inflation s'avère plus persistante que ce que beaucoup prévoyaient et ces chiffres avertissent que les risques d'inflation à moyen terme pourraient être plus importants que certains ne le pensent', réagissait Commerzbank au sujet de l'Allemagne.De l'autre côté de l'Atlantique, les investisseurs devraient se montrer attentifs, cet après-midi, à l'enquête ADP sur l'emploi privé, puis aux indices PMI et ISM pour le secteur manufacturier américain pour le mois écoulé.Dans l'actualité des valeurs à Paris, TotalEnergies indique céder ses participations dans les champs West Ekofisk, Albuskjell et Tommeliten Gamma, en Norvège, des champs matures et faisant l'objet d'un projet de redéveloppement.

Crédit Agricole, après avoir reçu toutes les autorisations nécessaires, annonce le lancement d'un programme de rachat de jusqu'à 22 886 191 actions, pour compenser l'effet dilutif de son augmentation de capital 2025 réservée aux salariés.Copyright (c) 2025 Zonebourse.com - All rights reserved.