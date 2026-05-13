Ouverture
Le Nikkei finit en baisse de 0,98%
publié le 14/05/2026
14 mai (Reuters) - ?L'indice Nikkei a ?perdu 0,98% jeudi à 62.654,05 points.
Le ?Topix, plus large, a ?cédé 1,03% ?à 3.879,27 points.
(Ces ?données sont susceptibles de varier encore ?légèrement)
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(Cette dépêche a été générée automatiquement par Reuters)
(Rédaction de ?Gdansk)