Ouverture La géopolitique soutient toujours le moral en Europe

publié le 16/06/2026

(Zonebourse.com) - Les espoirs suscités par l'accord américano-iranien continuent de soutenir le moral des Bourses européennes, la décrue consécutive des cours du pétrole pouvant laisser espérer une posture plus accommodante de la part des grandes banques centrales, en particulier de la Fed, qui se réunit cette semaine.

Après un peu plus d'une heure de cotation, le CAC 40 affiche un gain de près de 0,6% vers 8 435 points, une tendance en ligne avec la progression de l'Euro Stoxx 50, tandis que le DAX gagne 0,3% à Francfort et que le FTSE 100 grappille 0,1% à Londres.Pour rappel, les marchés d'actions européens avaient accueilli favorablement, hier, l'annonce d'un protocole d'accord de paix entre les États-Unis et l'Iran : enchaînant une troisième séance consécutive dans le vert, le CAC 40 s'était adjugé quelque 0,4%, tandis que l'Euro Stoxx 50 progressait de 0,8%.

"La forte baisse du prix du pétrole induite par la réouverture imminente du détroit d'Ormuz a, sans surprise, stimulé la prise de risque, avec évidemment le secteur des énergies fossiles subissant un ajustement", met en avant LBPAM dans son point matinal."Cette stimulation de l'exposition aux actifs risqués a été exacerbée aux États-Unis et sur d'autres marchés riches en valeurs technologiques, par l'euphorie qui a gagné les investisseurs après la mise sur le marché de SpaceX", ajoute la société de gestion.Le moral des investisseurs reste d'ailleurs soutenu ce matin par la décrue des cours du pétrole, qui se poursuit avec un baril de WTI (West Texas Intermediate) en recul de 2,5% à 79,4 USD et un baril de Brent en baisse de 2,2% à 81,6 USD.

Les regards se tournent vers les banques centralesCette évolution favorable des cours de l'or noir peut laisser espérer un apaisement des tensions inflationnistes, de quoi rassurer les investisseurs alors qu'ils doivent désormais tourner leur regard vers la Banque d'Angleterre et la Fed américaine, qui rendront leurs verdicts de politique monétaire cette semaine.Si les investisseurs anticipent très largement un statu quo de la part de la banque centrale américaine, ils étudieront de près ses nouvelles projections économiques ainsi que le ton de la conférence de presse de son nouveau président, Kevin Warsh, afin d'y déceler des indications sur la trajectoire future des taux."Nous pensons que Warsh minimisera l'importance des indications prospectives, privilégiant une approche patiente concernant les taux et l'inflation, adoptant ainsi une posture plus dovish que ce qu'anticipe le marché", prédit Xiao Cui, économiste senior chez Pictet Wealth Management.

À propos de politique monétaire, on notera que deux des principales banques centrales d'Asie-Pacifique ont adopté des approches divergentes ce mardi : alors que celle du Japon a décidé de relever son taux directeur de 0,25 point à 1%, celle de l'Australie a préféré laisser le sien inchangé à 4,35%.Dans l'actualité des valeurs en Europe...Lanterne rouge du CAC 40, STMicroelectronics perd 2,7% après l'annonce d'une émission d'obligations convertibles de 1,5 MdUSD en deux tranches, avec des échéances de 5 et 7 ans. La société prévoit également le remboursement anticipé de ses obligations convertibles 2027.Ailleurs en Europe, GEA Group prend 4,2% à Francfort, profitant d'un relèvement de recommandation chez Deutsche Bank de "conserver" à "achat", avec un objectif de cours porté de 64 à 70 EUR, la banque constatant désormais "un décalage plus marquant entre les fondamentaux résilients du groupe et la valorisation actuelle".À l'inverse, Aperam lâche 2,4% à Amsterdam, pénalisée par une dégradation de conseil chez Morgan Stanley, passant de "surpondérer" à "pondération de marché" sur le spécialiste de l'acier inoxydable, électrique et spécialisé, malgré un objectif de cours relevé de 48 EUR à 52 EUR.

Au chapitre des données macroéconomiques, les opérateurs doivent prendre connaissance de l'indice ZEW du sentiment économique en Allemagne en fin de matinée, puis des prix à l'importation et des chiffres de la construction résidentielle pour le mois de mai aux États-Unis, en début d'après-midi.Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.