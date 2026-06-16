Mi-séance L'effet de l'accord tend à s'essouffler avant la conclusion du FOMC

publié le 17/06/2026

(Zonebourse.com) - L'effet de l'accord américano-iranien tend globalement à s'essouffler sur les places européennes, alors que les investisseurs doivent maintenant tourner leurs regards vers la Réserve fédérale américaine, qui dévoilera son verdict de politique monétaire dans la soirée, après la clôture en Europe.

Un peu avant midi, le CAC 40 parisien signe encore une progression timide de 0,2% vers 8 465 points, inférieure à celle de 0,4% affichée par l'Euro Stoxx 50, tandis que le DAX de Francfort et le FTSE de Londres cèdent de concert près de 0,2%.Certains marchés continuent d'être portés par l'accalmie sur le front géopolitique, qui se traduit par la poursuite de la décrue des cours du pétrole, avec un baril de WTI désormais autour de 76 USD et un baril de Brent autour de 79 USD.

Pour rappel, l'accord conclu entre Washington et Téhéran, qui doit être signé officiellement ce vendredi en Suisse, fixe non seulement les conditions d'une fin des hostilités, mais aussi celles d'une réouverture du détroit d'Ormuz.L'effet de cet accord sur le moral des marchés tend néanmoins à s'essouffler, alors qu'une phase de négociations de 60 jours, dont l'issue est plus incertaine, devra commencer afin de résoudre les questions les plus délicates, à commencer par le sort du programme nucléaire iranien.

Les regards braqués vers Kevin WarshPour l'heure, les regards vont maintenant se tourner vers la Fed, qui devrait annoncer à 20h00 (heure de Paris) le maintien de ses taux à leurs niveaux actuels, avant que son nouveau président, Kevin Warsh, ne prenne la parole lors d'une conférence de presse."Sans surprise, la Fed restera en pause. Kevin Warsh devrait se montrer à l'aise avec le maintien de l'approche attentiste, réservant d'éventuelles baisses de taux à un horizon plus lointain", estime François Rimeu, stratégiste senior chez Crédit Mutuel AM.

"Kevin Warsh a exprimé son souhait de réduire la taille du bilan de la Fed, mais cette réunion intervient trop tôt pour envisager un changement de politique en ce sens", rappelle pour sa part Tiffany Wilding, économiste chez PIMCO."Nous nous attendons à ce qu'il reste prudent sur ce sujet lors de sa conférence de presse, se contentant probablement de souligner la nécessité pour la FED de réduire progressivement son empreinte sur les marchés financiers", ajoute-t-elle.La Banque de France réduit sa prévision de croissance en 2026En attendant ce rendez-vous, les investisseurs prendront connaissance de plusieurs données américaines cet après-midi, en particulier des ventes de détail du mois de mai, qui permettront de jauger la consommation des ménages.

De ce côté-ci de l'Atlantique, la matinée a été marquée par la confirmation d'une inflation annuelle de 3,2% en mai dans la zone euro (contre 3,0% en avril), tandis qu'elle a été annoncée stable à 2,8% le mois dernier au Royaume-Uni.Enfin, on notera que la Banque de France a indiqué tabler désormais, dans son scénario de base, sur une croissance du PIB de 0,5% pour la France en 2026, une estimation révisée en baisse de 0,4 point par rapport à ses projections de mars."D'une part, le prix du pétrole a davantage augmenté que dans les hypothèses du scénario de base de mars. Mais surtout, l'activité s'est avérée moins résiliente qu'anticipé au 1er trimestre 2026 et devrait rester relativement atone au 2e trimestre", explique-t-elle.Orange, Medincell et BMW lourdement sanctionnésDans l'actualité des valeurs, Orange (-3,8%) essuie la plus forte baisse de l'indice CAC 40, les analystes de Barclays ayant repris le suivi de la valeur avec une recommandation "pondération en ligne" en raison d'un potentiel haussier qu'ils jugent limité.

Sur le SBF 120, c'est Medincell (-14,8%) qui fait figure de lanterne rouge, la société pharmaceutique développant un portefeuille de produits injectables ayant dévoilé des résultats en net repli au titre de son exercice 2025-2026.À Francfort, BMW (-7,1%) signe la plus forte baisse du DAX après un nouvel avertissement sur résultats, mettant en avant "l'évolution de l'environnement, ainsi qu'un effet exceptionnel résultant de l'intensification et de l'accélération des mesures structurelles et d'efficacité".Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.