Fermeture L'Europe en dents de scie après les Banques centrales

publié le 18/06/2026

(Zonebourse.com) - Les Bourses européennes ont fini en ordre dispersé après le statu quo sans surprise de la Fed. Sur le plan géopolitique, les présidents américain et iranien ont chacun signé à distance le protocole d'accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, avant le déroulement d'une première séance de discussions demain en Suisse.

Le CAC 40 a rebondi, gagnant 0,44% à 8 467,98 points. L'Euro Stoxx 50 a progressé de 0,50% à 6 331,63 points. En revanche, Londres et Amsterdam se sont repliées respectivement de 1,08% et 0,10%.A Wall Street, les indices progressent. Le Dow Jones s'adjuge 0,31%, vers 17h45.Le ministère suisse des Affaires étrangères a confirmé ce jeudi la tenue de "premières négociations" vendredi près de Lucerne (centre) sur la mise en oeuvre de ce protocole d'accord entre Washington et Téhéran.

Le président iranien Massoud Pezeshkian a vanté ce jeudi un accord "historique" avec les Etats-Unis, au lendemain de la signature du document par Donald Trump et lui-même : "Il s'agit d'un document historique et d'un message émanant d'un Iran puissant : la paix sera instaurée dans le respect mutuel", a déclaré le dirigeant iranien sur les réseaux sociaux.En outre, cet accord "constitue une base solide pour passer à la prochaine étape des négociations entre les parties américaine et iranienne", a commenté le ministère des Affaires étrangères qatari dans un communiqué.

La signature "revêt une signification positive pour apaiser les tensions et renforcer la dynamique du cessez-le-feu. La Chine salue cette évolution", a déclaré le porte-parole des Affaires étrangères, Lin Jian. "La Chine espère qu'aussi bien les États-Unis que l'Iran aborderont la deuxième phase des négociations de manière rationnelle et pragmatique, et feront des concessions réciproques", a-t-il précisé lors d'un point presse régulier à Pékin.Ala suite de la signature de ce protocole d'accord, les cours du pétrole continuent de reculer. Vers 17h45, le Brent cède 1,54% à 77,54 dollars points et le WTI perd 2,23% à 74,19 USD.

D'ailleurs, concernant le marché pétrolier, l'Iran s'engage à "assurer la sécurité du passage des navires commerciaux, sans frais pendant 60 jours uniquement, du golfe Persique vers la mer d'Oman, et inversement". Le trafic des navires "commerciaux commencera immédiatement", précise l'accord et sera pleinement rétabli dans un délai de 30 jours, une fois le détroit d'Ormuz déminé.La Fed et la Banque d'Angleterre sous les projecteursOutre la géopolitique, les investisseurs ont pris connaissance hier soir de la première décision de politique monétaire de la Fed sous la présidence de Kevin Warsh. La Banque centrale américaine a laissé hier ses taux d'intérêt inchangés qui restent dans la fourchette de 3,5 à 3,75%, conformément aux attentes du marché.

Elle a toutefois signalé qu'une hausse des taux restait envisageable à l'avenir. "Le président Warsh a souligné à plusieurs reprises, tout au long de la conférence de presse, l'engagement du comité à assurer la stabilité des prix, ce que les marchés ont interprété comme un signal restrictif, compte tenu de la hausse des rendements des bons du Trésor à 10 ans et du repli des marchés actions", a commenté sur le sujet Josh Jamner, senior investment strategy analyst chez ClearBridge Investments (filiale de Franklin Templeton).Par ailleurs, Banque Richelieu considère que "dès sa première réunion, Kevin Warsh a envoyé un signal clair : la Fed tourne la page de l'accommodation monétaire. Si cette rupture était anticipée, son ampleur a surpris les marchés.

Neuf membres du FOMC envisagent désormais au moins une hausse des taux d'ici la fin de l'année, le Core PCE est révisé à 3,3 % pour 2026, et le mandat dual semble relégué au second plan, au profit d'une priorité unique : la stabilité des prix. Nous assistons là à un véritable changement de régime monétaire, bien au-delà d'un simple ajustement de communication".Après la Fed hier, c'était au tour cet après-midi de la Banque d'Angleterre de faire part de sa décision de politique monétaire. La BoE annonce que son comité de politique monétaire (MPC) a voté, lors de sa réunion de la veille, pour maintenir son taux directeur à 3,75%, à une majorité de 7 voix contre 2. Deux membres auraient préféré une augmentation de 0,25 point de pourcentage, à 4%. "Le maintien des taux par la Banque d'Angleterre aujourd'hui était largement anticipé ; cette décision ne constitue donc pas une surprise.

Les deux votes en faveur d'une hausse des taux montrent que certains membres du comité restent préoccupés par les pressions inflationnistes sous-jacentes", estime Luke Bartholomew, économiste en chef adjoint chez Aberdeen.2CRSI dévisse, Edenred grimpeDans l'actualité des sociétés cotées, 2CRSI a lourdement chuté de 43%. Le groupe technologique français qui, fabrique des serveurs informatiques haute performance et économes en énergie est dans le viseur de Grizzly Research. La société américaine spécialisée dans la vente à découvert activiste a pris une position vendeuse sur le titre. Elle soupçonne fortement que la majorité des revenus et des annonces de contrats de 2CRSi "reposent sur une présentation gravement trompeuse de la réalité, orchestrée via des parties liées non divulguées".Carrefour a affiché un des plus forts replis du CAC 40, chutant de plus de 6% après que JPMorgan a placé le titre sous surveillance de catalyseur négatif ("Negative Catalyst Watch") à l'approche de la publication des résultats du premier semestre 2026, prévue le 23 juillet.

En revanche, Edenred ( 17,17%) a dominé le SBF 120. Dans un communiqué laconique publié ce matin, la plateforme digitale de services et de paiements pour le monde du travail affirme avoir été "approché de manière exploratoire par des fonds d'investissement", mais qu'elle n'a "à ce jour aucune information quant à la réalité de leur intérêt". Selon les informations de La Lettre ce jeudi, la société européenne de capital-investissement BC Partners envisage de soumettre une offre de rachat d'Edenred.A Londres, Tesco a perdu 1,25% après la publication de résultats au premier trimestre décalé jugés décevants. Le groupe de supermarchés a fait état ce matin d'une augmentation de 1,8% des ventes de ses magasins britanniques ouverts depuis plus d'un an, hors carburant et variations de TVA. A titre de comparaison, les analystes s'attendaient à une progression plus vigoureuse de l'ordre de 2,3%. Dans son communiqué, le distributeur a précisé qu'il maintenait inchangées ses prévisions de résultats pour l'ensemble de l'exercice 2026/2027, visant toujours un résultat opérationnel annuel allant de 3 à 3,3 milliards de livres, pour un flux de trésorerie (FCF) vu entre 1,5 et 2 MdsGBP, sans toutefois parvenir à rassurer le marché.

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