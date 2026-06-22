Ouverture L'Europe fait preuve de prudence

publié le 24/06/2026

(Zonebourse.com) - Les grands indices européens ont débuté la séance en ordre dispersé et après 1h30 de cotations, c'est la prudence qui domine sur la quasi-totalité des grandes places financières. Si le CAC 40 parvient à reprendre 0,19%, à 8 356,66 points, après trois replis consécutifs, le DAX 40 à Francfort recule de 0,65%, alors que le FTSE 100 est plus timide et ne grappille que 0,02%.

Les marchés font toutefois preuve d'une certaine prudence après les turbulences qui ont touché les valeurs technologiques ces derniers jours et avant la publication des résultats trimestriels de Micron Technology. Ce soir, après la clôture de Wall Street, la société qui conçoit, fabrique et commercialise des semi-conducteurs publiera ses comptes du troisième trimestre 2026. Ils seront particulièrement surveillés dans un contexte de méfiance vis-à-vis du secteur des valeurs technologiques.

A la clôture mardi soir, le titre Micron affichait un repli de 13,18%.Au niveau du conflit au Moyen-Orient, le président des Etats-Unis a subi un revers symbolique au Sénat. Les sénateurs ont voté une résolution pour ordonner le retrait des forces américaines dans le conflit face à l'Iran avec 50 voix pour et 48 contre. Donald Trump a réagi en indiquant qu'il s'agissait d'un vote "malvenu et insignifiant sur la loi sur les pouvoirs de guerre".En parallèle, Marco Rubio, le chef de la diplomatie américaine, est arrivé aux Emirats arabes unis, dans le cadre d'une tournée dans plusieurs pays de la région.

Il a notamment indiqué que les Etats-Unis n'accepteront pas de péage ou redevance sur le détroit d'Ormuz.Les cours du pétrole poursuivent leur recul. A New York, le WTI cède 1,09%, à 71,87 dollars, et à Londres, le Brent de la Mer du Nord perd 1,27%, à 75,83 dollars.Sur le marché des devises, l'euro recule face au billet vert (-0,23%), et se négocie à 1,1353 dollar, au plus bas depuis près d'un an. Dans l'actualité macro et micro-économiqueDu côté des statistiques, l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne est passé de 85 (chiffre révisé à la hausse de 84,9) en mai, à 85,6 points en juin, conformément aux attentes.

Il est ainsi à son plus haut niveau depuis le mois de mars dernier.Quelques indicateurs sont programmés aux Etats-Unis cet après-midi avec notamment les ventes de logements neufs au mois de mai et les stocks hebdomadaires de pétrole.En ce qui concerne les sociétés, le secteur du luxe permet au CAC 40 de résister. LVMH avance par exemple de 1,49%, ou encore L'Oréal qui s'apprécie de 2,38%.Air France-KLM se distingue avec un gain de 3,15%, soutenu par la recommandation de Rothschild & Co Redburn qui a maintenu sa recommandation d'achat et a relevé son objectif de cours de 16 à 18 euros.A Francfort, le DAX 40 est pénalisé par la chute de Rheinmetall (-13,34%).

Selon le Financial Times et Der Spiegel, l'Allemagne pourrait abandonner un projet de frégates, qui aurait pu constituer l'un des plus gros contrats de l'histoire du spécialiste des équipements militaires.A Londres Segro progresse de 15,30%. La société d'investissement immobilier a rejeté une offre de fusion de l'Américain Prologis qui le valorisait à 925 pence par action, soit environ 12,6 milliards de livres sterling.Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.