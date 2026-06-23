Mi-séance L'Europe boursière au beau fixe avant l'indice PCE

publié le 25/06/2026

(Zonebourse.com) - Les marchés actions européens évoluent dans le vert ce jeudi, soutenus par un net rebond des valeurs technologiques après les perspectives encourageantes dévoilées par Micron et Qualcomm. Peu avant midi, le CAC 40 gagne 0,44% à 8 422 points, tandis que l'Euro Stoxx 50 progresse de 0,68%.

Les contrats à terme sur les indices américains laissent également présager une ouverture en hausse à Wall Street, le Nasdaq étant attendu sur un gain d'environ 2%.Les prévisions optimistes de Micron et Qualcomm confortent l'idée que les investissements dans les infrastructures dédiées à l'IA restent soutenus, dissipant les craintes d'un ralentissement de la demande.

Cette dynamique profite aux valeurs européennes du secteur des semi-conducteurs. STMicroelectronics ( 4,29%) et Soitec ( 7,36%) figurent respectivement en haut du palmarès du CAC 40 et du SBF 120 à la mi-séance. ASML et Infineon suivent également le mouvement.Dans le reste de l'actualité des sociétés, Trigano ( 4,57%) se distingue parmi les meilleures performances de la cote parisienne.

Le fabricant de véhicules de loisirs estime que la progression de son activité et de sa production devrait se traduire par une amélioration de ses résultats et une solide génération de trésorerie sur l'ensemble de l'exercice.En revanche, gros coup de chaud pour OVHcloud qui recule de plus de 6% malgré la confirmation de ses objectifs annuels.A Londres, EasyJet ( 7%) évolue en hausse après avoir rejeté une quatrième offre de rachat de Castlelake, portée à 4,93 milliards de livres sterling (5,72 milliards d'euros).

La compagnie aérienne britannique a toutefois accepté d'accorder au fonds américain un accès limité à certaines informations commerciales afin de lui permettre, le cas échéant, de formuler une offre plus élevée.A Stockholm, H&M recule de près de 3% après avoir publié un résultat d'exploitation inférieur aux attentes pour la période mars-mai. Le distributeur suédois a par ailleurs indiqué anticiper des ventes de juin stables sur un an en devises locales.L'indice PCE au menuSur le plan macroéconomique, la confiance des ménages français s'est redressée davantage qu'attendu en juin.

L'indice publié par l'Insee est ressorti à 84, contre 82 en mai, alors que le consensus tablait sur 83.En Allemagne, l'indice GfK du moral des consommateurs s'est légèrement amélioré, passant de -29,7 à -29,2. Une progression qui reste toutefois inférieure aux attentes des économistes, qui anticipaient un rebond à -27,6.L'attention des investisseurs se tournera désormais vers les nombreuses statistiques américaines attendues cet après-midi. L'indice PCE, principal indicateur d'inflation suivi par la Fed, sera particulièrement scruté. Les marchés prendront également connaissance des inscriptions hebdomadaires au chômage, des commandes de biens durables, de la troisième estimation du PIB du premier trimestre, ainsi que des revenus et dépenses des ménages.

Sur le front des matières premières, le baril de Brent a affiché ce matin un cours inférieur (72,44 dollars) à ce qu'il était avant le début de la guerre contre Téhéran. Vers midi, il s'établit à 72,77 dollars le baril. Sur le marché des changes, l'euro progresse de 0,13% face au dollar, à 1,1368.Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.