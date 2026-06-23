Fermeture L'IA redonne des couleurs aux marchés européens

publié le 25/06/2026

(Zonebourse.com) - Les marchés européens ont clôturé en hausse jeudi, soutenus par un regain d'optimisme sur le secteur des semi-conducteurs après les prévisions solides publiées par Micron et Qualcomm. A Paris, le CAC 40 a progressé de 0,55% à 8 432 points, tandis que l'Euro Stoxx 50 a gagné 0,78%.

Dans le même temps, les indices américains évoluaient sans direction claire vers 17h45 avec un Nasdaq en repli de 0,41% malgré la performance de Micron ( 13,99%) qui a confirmé la vigueur des investissements dans les infrastructures dédiées à l'intelligence artificielle. Le mouvement a profité à l'ensemble du secteur des semi-conducteurs.

STMicroelectronics ( 2,68%) et Soitec ( 4,61%) se sont ainsi hissés parmi les meilleures performances du CAC 40 et du SBF 120, tandis qu'ASML ( 2,59%) et Infineon ( 3,08%) ont également signé de solides progressions.Par ailleurs, Trigano ( 4,04%) a figuré parmi les plus fortes hausses après avoir indiqué que la montée en puissance de son activité et de sa production devrait soutenir ses résultats et sa génération de trésorerie sur l'ensemble de l'exercice.

A l'inverse, OVHcloud a terminé en repli malgré la confirmation de ses objectifs annuels, les investisseurs semblant attendre des perspectives plus ambitieuses.A Londres, EasyJet ( 6,41%) a rejeté une quatrième offre de rachat de Castlelake, désormais valorisée à 4,93 milliards de livres sterling (5,72 milliards d'euros). La compagnie aérienne britannique a toutefois accepté d'accorder à l'investisseur américain un accès limité à certaines informations commerciales afin de favoriser une éventuelle proposition améliorée.

A Stockholm, H&M a reculé de 0,59% après avoir publié un résultat d'exploitation inférieur aux attentes sur la période mars-mai et indiqué anticiper des ventes stables en juin, à taux de change constants.Enfin, Bayer ( 18,72%) a signé la plus forte hausse du DAX après une victoire judiciaire obtenue aux Etats-Unis dans un nouveau dossier lié au désherbant Roundup.Séance chargée en termes de statistiques avec l'indice PCE en vedetteSur le plan macroéconomique, la séance a été marquée par une série de statistiques de premier plan.

En France, la confiance des ménages s'est redressée davantage qu'attendu en juin, l'indice de l'Insee passant de 82 à 84, contre un consensus de 83. En Allemagne, l'indice GfK s'est légèrement amélioré à -29,2 après -29,7 en mai, mais reste inférieur aux attentes des économistes.L'attention s'est ensuite portée sur les Etats-Unis. L'indice PCE, la mesure de l'inflation privilégiée par la Réserve fédérale, a accéléré à 4,1% sur un an en mai, son plus haut niveau depuis avril 2023. Dans le même temps, la croissance de l'économie américaine au premier trimestre a été révisée en hausse à 2,1%, témoignant de la résilience de l'activité.

Les opérateurs restent toutefois attentifs à l'évolution de la situation dans le détroit d'Ormuz. Un navire a été touché jeudi par un "projectile d'origine inconnue" alors qu'il empruntait le corridor maritime, selon une agence de sécurité maritime. Quelques heures auparavant, Téhéran avait menacé de prendre des "mesures appropriées" contre tout navire transitant par le détroit sans son autorisation, en réaction à l'annonce par Oman de l'ouverture d'un "corridor maritime temporaire", présenté comme une initiative coordonnée avec les Nations unies.Dans ce contexte, les cours du pétrole repartaient en hausse ( 1,99% à 74,59 dollars le baril) alors que le Brent affichait ce matin un cours inférieur (72,44 dollars) à ce qu'il était avant le début de la guerre contre Téhéran.

Vers midi, il s'établissait à 72,77 dollars le baril.Sur le marché des changes, l'euro glane 0,23% face au dollar, à 1,1380.Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.