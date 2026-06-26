Ouverture Sans catalyseur, l'Europe néanmoins dans le vert

publié le 30/06/2026

(Zonebourse.com) - Après deux séances consécutives de repli, les grands indices européens se reprennent. Le CAC 40 avance de 0,34%, le DAX 40 à Francfort gagne 1%, et à Londres, le FTSE 100 s'apprécie de 0,65%.Ce rebond est essentiellement dû à la bonne orientation des indices américains hier soir.

Le Dow Jones a notamment fini sur un nouveau record historique à 52 182,74 points, porté notamment par la belle hausse du titre Alphabet, maison-mère de Google, qui a gagné 4,82% pour sa première séance au sein de cet indice.Les autres valeurs technologiques ont profité d'achats à bon compte et le Nasdaq Composite a ainsi pu progresser de 2,07%, mettant ainsi fin à une série de cinq replis consécutifs qui avait fait perdre à cet indice un peu moins de 4%.

Pour la dernière séance du mois, du trimestre et du semestre, c'est la prudence qui domine en Europe. Les investisseurs ont pourtant quelques indicateurs macro-économiques d'importance à digérer et se concentrent dessus avec l'absence de réelle évolution dans le conflit au Moyen-Orient.En France, l'indice des prix à la consommation a reculé de 0,2% au mois de juin selon des données préliminaires, là où les analystes tablaient sur une stabilité. En rythme annuel, l'inflation augmenté de 1,8%, loin des anticipations qui étaient à 2,1%, après 2,4% au mois de mai.

En début d'après-midi (14h), les intervenants surveilleront l'inflation allemande préliminaire de juin, puis à 15h45 l'indice PMI de Chicago aux Etats-Unis.Au niveau des matières premières, les prix du pétrole sont en hausse. A New York, le WTI avance de 0,24%, à 70,61 dollars, et à Londres, le Brent de la mer du Nord progresse de 0,40%, à 72,84 dollars.Sur le marché des devises, l'euro recule face au billet vert (-0,24%) et se négocie contre 1,1391 dollar.Dans l'actualité des valeursAu sein du CAC 40, Kering chute de 4,67%, pénalisé par Citigroup qui a maintenu sa recommandation à neutre, en abaissant légèrement sa cible de cours de 268 à 266 euros.

Abivax signe la plus forte hausse du SBF 120 et flambe de 35,05%, la société de biotechnologie a dévoilé des résultats positifs de phase 3 de maintenance de l'Obéfazimod dans la rectocolite hémorragique réfractaire et a surtout rassuré sur la sécurité de son traitement.A l'inverse, la plus forte baisse du SBF 120 revient à TP (-13,80%), ex-Teleperformance, victime de la publication des résultats trimestriels de la part de son concurrent Concentrix.Ailleurs en Europe, Genmab grimpe de 6,84%, le laboratoire danois a publié des données positives de phase 3 dans le lymphome. L'association avec l'Epcoritamab améliore significativement la survie sans progression, un signal clinique fort pour le groupe.

Enfin, Persimmon cède 2,54%, alors qu'une action collective doit être lancée au nom d'acheteurs de logements contre sept grands acteurs du secteur, avec jusqu'à 4,5 milliards de livres sterling d'indemnisations potentielles.Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.