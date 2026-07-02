Pré-ouverture L'embellie se confirme en Europe avec l'absence de Wall Street

publié le 03/07/2026

(Zonebourse.com) - Les principales Bourses européennes devraient légèrement progresser vendredi matin dans la continuité de l'embellie de la veille liée à une révision des anticipations de hausses de taux aux Etats-Unis après des indicateurs économiques plus faibles que prévu.

La séance pourrait cependant s'avérer peu active en l'absence des investisseurs à Wall Street, qui est fermée pour l'"Independence Day", la fête nationale américaine.D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait gagner 0,2% à l'ouverture au lendemain d'une nette hausse de 1,6%.

Le DAX à Francfort pourrait lui reprendre 0,6%, tandis que l'indice Euro STOXX 50 est attendu en hausse d'environ 0,4%.Les marchés d'actions américains resteront clos vendredi à l'occasion des célébrations du 250ème anniversaire de la déclaration d'indépendance des Etats-Unis, au lendemain d'une séance contrastée où le Dow Jones ( 1,1%) a signé de nouveaux records, tandis que le Nasdaq se repliait de 0,8%.

Le dernier rapport sur l'emploi américain a témoigné hier d'un ralentissement des créations de postes venu écarter la menace d'un resserrement immédiat de la politique monétaire de la Réserve fédérale face au regain de tensions inflationnistes du moment.Selon l'outil FedWatch du CME, la probabilité d'un relèvement de taux dès la fin juillet est ainsi passée de près de 30% la semaine dernière à environ 18% aujourd'hui.

Fin de l'euphorie autour de l'IAAprès son envolée des derniers mois, porté par l'essor de l'IA, le compartiment technologique américain semble cependant à la recherche d'un nouveau souffle à l'heure actuelle, alors que de plus en plus d'investisseurs commencent à s'interroger sur les niveaux de valorisation tendus qui caractérisent désormais le secteur."Je crois que la prochaine phase de marché devrait sensiblement s'écarter du mouvement de hausse généralisée observée ces derniers mois", observe Rania Gule, analyste chez XS.

com."Les gains à venir s'annoncent de plus en plus sélectifs, avec des capitaux qui devraient davantage s'orienter vers les entreprises capables de transformer leurs investissements dans l'IA en bénéfices durables, plutôt que vers celles qui se contentent de promettre de futures percées technologiques", indique la professionnelle de marché.A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei avançait de 1,2% vendredi matin, insensible aux questionnements entourant la tech, tout en restant à bonne distance de ses records inscrits à la fin du mois de juin.

En Chine, le CSI 300 progressait de 0,8%.L'Europe imperturbable face au repli de la techEn Europe, les places boursières devraient rester relativement à l'abri du regain de volatilité qui touche les valeurs liés à l'intelligence artificielle (IA), une résilience qui s'explique par la faible exposition du Vieux Continent aux valeurs technologiques, mais aussi par une volonté apparente d'opérer une rotation sectorielle vers les titres cycliques.Au cours des dernières séances, les flux de capitaux se sont largement réorientés vers des noms très exposés à la reprise de la croissance comme Danone, EssilorLuxottica, Air Liquide, Airbus ou adidas, qui suscitent un regain d'intérêt soutenu à l'achat.

Les espoirs d'une stabilisation progressive de l'économie européenne, sur fond de détente des prix de l'énergie, améliorent en effet les perspectives des secteurs les plus sensibles à la conjoncture.Sur l'ensemble de la semaine, le CAC se dirige pour l'instant vers une hausse de plus de 1%, tandis que le DAX et l'Euro STOXX 50 - qui évoluent tous deux à des plus hauts absolus - affichent des gains hebdomadaires respectifs de 3,6% et 2,2%.Prudence avant les PMILes investisseurs pourraient néanmoins se montrer prudents avant la publication, dans le courant de la matinée, des indices PMI européens définitifs mesurant l'activité dans le secteur des services, le principal rendez-vous économique de la journée.

Sur le marché des changes, le billet vert reste sur la défensive après la faiblesse des statistiques de l'emploi parues hier. L'euro en profite pour repasser au-dessus du seuil technique de 1,40 pour se traiter autour de 1,1455 face au dollar.Les rendements des obligations américaines soutenus jusqu'ici par la perspective d'une remontée des taux aux Etats-Unis d'ici la fin de l'année prochaine, sont peu changés, celui des Treasuries à dix ans se stabilisant dans la zone de 4,4850% ce matin.Le pétrole remonte légèrement, mais reste toujours bloqué à ses niveaux observés avant le début du conflit contre l'Iran, affecté par la normalisation du trafic dans le détroit d'Ormuz et les signes de progrès dans les discussions indirectes entre les Etats-Unis et l'Iran, qui contribuent à apaiser les inquiétudes concernant l'offre.

Le Brent gagne 0,9% pour se rapproche de 72,5 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 0,8% à 69,2 dollars le baril.Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.