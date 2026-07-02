Ouverture L'Europe globalement prudente en l'absence de Wall Street

publié le 03/07/2026

(Zonebourse.com) - Après une 1h30 de cotations, les places européennes se montrent globalement plus prudentes que la veille. Le CAC 40 est stable à 8 474,65, même tendance pour le FTSE 100 à Londres qui ne recule que de 0,03%, alors que le DAX 40 à Francfort avance de 0,54%.

La tendance continue toutefois de profiter des données décevantes du rapport mensuel sur l'emploi américain publiées hier, qui éloigne la perspective d'une hausse des taux de la Réserve fédérale américaine au cours des prochains mois. Pour rappel, selon des données du département du Travail des Etats-Unis, au mois de mai, l'économie américaine n'a créé que 57 000 emplois alors que les analystes prévoyaient le double.

Pour ne rien arranger, les données des deux mois précédents ont été révisées à la baisse.Hier soir, les indices américains ont terminé en ordre dispersé et ne rouvriront leurs portes que lundi. La Journée de l'Indépendance américaine tombant un samedi, le jour férié est avancé au vendredi.Les investisseurs européens devront donc faire sans leurs homologues américains, ce qui pourrait jouer sur le volume d'affaires, mais aussi, dans une moindre mesure, sur la volatilité.

Sur le front des négociations entre Téhéran et Washington, rien de neuf, des avancées entre les deux parties ont été réalisées au cours des derniers jours selon plusieurs sources. Le week-end sera marqué par les funérailles du guide suprême Ali Khamenei en Iran.Du côté des matières premières, les cours de l'or noir sont proches de l'équilibre. A New York, le WTI cède 0,04%, à 68,32 dollars, et à Londres, le Brent de la mer du Nord est stable à 71,50 dollars.Sur le marché des devises, l'euro remonte face au billet vert ( 0,30%) et s'échange contre 1,1455 dollar.

Du côté des statistiques...Avec la fermeture des places américaines, l'actualité macro-économique est uniquement européenne ce vendredi.Les investisseurs ont déjà pris connaissance de plusieurs indicateurs. En France, la production industrielle du mois de mai n'a reculé que de 0,1%, là où un repli de 0,4% était redouté.Toujours dans l'Hexagone, au mois de juin, l'activité dans le secteur des services a été décevante. L'indice PMI de S&P Global la mesurant est passé de 44,3 à 46,8 points, là où les analystes espéraient une hausse plus importante à 47,4 points. Il s'agit toutefois du premier redressement de cet indicateur depuis février.

En parallèle, l'indice PMI Composite, qui fait la synthèse entre l'activité dans le secteur manufacturier et dans celui des services s'est installé à 47,2, contre 44,9 en mai, mais là aussi, il était attendu plus haut à 47,6 points. Il s'est néanmoins redressé par rapport au creux de 28 mois enregistré en mai (44,9). Dans la zone euro, l'activité dans le secteur des services a fait mieux que prévu au mois de juin, selon des données de S&P Global. L'indicateur s'est redressé de 47,7 à 49,4 points, alors qu'il était attendu en hausse à seulement 48,9 points. A 49,4 points, il est sur un plus haut de 3 mois, bien qu'en phase de contraction (sous le seuil des 50 points).

De son côté, l'indice PMI Composite, qui fait la synthèse entre l'activité dans le secteur manufacturier et dans celui des services a atteint les 50 points, reflétant une stabilité de l'activité dans le secteur privé, après 48,5 en mai et des attentes à 49,5 points. Il s'agit là encore d'un niveau inédit depuis 3 mois.Dans l'actualité des valeursA Paris, Pluxee grimpe de 6,10%, le groupe dédié aux avantages sociaux (chèques restaurants...) a confirmé ses objectifs annuels malgré un troisième trimestre en recul.Legrand se distingue avec un gain de 1,95%. RBC a maintenu son opinion "performance en ligne avec le secteur" sur le titre, mais a rehaussé sa cible de cours de 140 à 150 euros.

Catana trébuche de 5,62%, après avoir annoncé que l'incendie sur le site de Canet-en-Roussillon a détruit deux bâtiments.Renk progresse de 1,03%, après avoir annoncé que a filiale détenue à 100%, RENK GmbH, a conclu un accord ferme pour acquérir David Brown Defence auprès de DB Defence Holdco SARL.Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.