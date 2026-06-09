

Ce nouveau service a pour ambition d'apporter une véritable valeur ajoutée aux investisseurs particuliers grâce à un accompagnement à la fois structuré, pédagogique et transparent.



Les quatre repères de la nouvelle offre

01





Deux portefeuilles





Un PEA et un CTO « Carte Blanche ».

02





Une méthode





Une approche inspirée des institutionnels.

03





Un suivi mensuel





Des ajustements expliqués avec transparence.

04





De la pédagogie





Des chroniques, reportings et vidéos.



01 Transmettre les méthodes des investisseurs institutionnels

L'objectif est de mettre à la disposition des investisseurs particuliers les méthodes utilisées depuis plus de quinze ans auprès des investisseurs institutionnels, tels que les caisses de retraite, les fonds de pension ou les compagnies d'assurance. À travers cette approche, EasyBourse souhaite transmettre aux particuliers les méthodes et les savoir-faire des professionnels afin de leur permettre de construire des portefeuilles performants dans un environnement souvent perçu comme complexe. Face aux nombreuses interrogations qui émergent lorsqu'ils débutent en investissement, les particuliers bénéficieront ainsi de solutions concrètes et d'un accompagnement comparable à celui réservé aux investisseurs institutionnels.



02 Une offre construite autour de portefeuilles modèles et de contenus pédagogiques

Ce nouveau volet reposera sur deux portefeuilles modèles génériques - un portefeuille PEA et un portefeuille CTO - accompagnés d'une série de contenus pédagogiques sous forme de vidéos et de chroniques régulières. Ces contenus auront pour objectif d'aider les investisseurs à mieux comprendre leurs investissements, à suivre l'évolution des performances et à analyser les décisions de gestion prises au fil du temps. Les résultats obtenus, les ajustements réalisés ainsi que les choix d'allocation feront l'objet d'explications détaillées afin de donner aux investisseurs les clés de compréhension nécessaires pour appréhender les marchés financiers avec davantage de recul.



Comprendre la stratégie « cœur satellite »





Le cœur du portefeuille





Des actions mondiales afin de maximiser la diversification.

+





Une allocation pilotée

Les satellites





Des convictions thématiques, sectorielles ou géographiques pour rechercher de l'alpha.

La stratégie d'investissement mise en œuvre reposera sur une approche dite « cœur satellite ». Le cœur des portefeuilles sera composé d'actions mondiales afin de maximiser la diversification, tandis que les satellites auront vocation à générer de l'alpha, c'est-à-dire la surperformance recherchée par les investisseurs institutionnels. Cette recherche d'alpha pourra s'appuyer sur différentes approches, qu'elles soient thématiques, sectorielles ou géographiques. Les investissements ciblés sur certains pays reposeront notamment sur l'analyse d'indicateurs macroéconomiques permettant d'identifier les économies capables de mener des politiques de relance efficaces grâce à une capacité budgétaire et monétaire adaptée.

03 Miser sur les grandes tendances de demain

Sur le plan thématique, l'ambition sera d'identifier les grandes tendances structurelles susceptibles de façonner l'économie mondiale de demain et de nucléaire,** les énergies renouvelables ou encore la réindustrialisation. Les marchés fonctionnant par anticipation, l'objectif ne sera pas de sélectionner les gagnants d'aujourd'hui, mais bien ceux de demain.

Sur le plan thématique, l'ambition sera d'identifier les grandes tendances structurelles susceptibles de façonner l'économie mondiale de demain et de surperformer sur le long terme. Parmi les thématiques évoquées figurent notamment le,** lesou encore la. Les marchés fonctionnant par anticipation, l'objectif ne sera pas de sélectionner les gagnants d'aujourd'hui, mais bien ceux de demain.



Deux offres complémentaires, une philosophie commune

Portefeuille PEA









Le portefeuille PEA privilégiera une diversification géographique en accueillant des actions d'entreprises cotées de l'Union européenne et des placements collectifs (fonds, sicav...) investis à 75% au moins en actions de ces entreprises.



CTO « Carte Blanche »









Le portefeuille CTO, baptisé « Carte Blanche », ira plus loin dans la diversification grâce à une approche multi-classes d'actifs, une dimension souvent négligée par les investisseurs particuliers.





04 Gestion flexible et combinaison entre gestion active et passive

Au-delà de l'approche cœur satellite, la gestion flexible ainsi que la combinaison entre gestion active et gestion passive constitueront deux piliers majeurs des allocations proposées. La gestion flexible visera à lisser les cycles de marché et à construire des portefeuilles capables de résister à différents environnements économiques. Cette approche, largement utilisée par les investisseurs institutionnels, permet d'ajuster l'exposition aux marchés selon les perspectives économiques, en réduisant temporairement les positions lors des phases baissières avant de les renforcer lorsque les conditions redeviennent favorables. Cette flexibilité a ainsi pour objectif de désensibiliser les portefeuilles lorsque les marchés se dégradent, puis de se repositionner progressivement durant les phases de reprise.



Par ailleurs, la combinaison optimisée entre gestion active et gestion passive cherchera à tirer parti des avantages de chacune selon les cycles de marché, avec une double ambition : lisser les performances dans le temps et optimiser les coûts de gestion.





Observer





Analyser le contexte macroéconomique et les cycles de marché.

Ajuster





Réduire ou renforcer progressivement l'exposition selon les perspectives.

Expliquer





Partager les choix d'allocation et leur logique avec transparence.



05 Des portefeuilles suivis et ajustés chaque mois

Les portefeuilles feront l'objet d'ajustements mensuels et seront accompagnés de chroniques détaillées présentant notamment la performance des produits sélectionnés. Ces publications permettront d'expliquer avec transparence les performances enregistrées, les ajustements opérés et les raisons qui motivent les décisions d'allocation.



Un rendez-vous mensuel pour comprendre les arbitrages



Performances, ajustements et décisions d'allocation : chaque chronique permettra aux investisseurs de suivre l'évolution des portefeuilles avec davantage de recul.



06 Un accompagnement pédagogique continu pour les investisseurs particuliers

L'accompagnement pédagogique constituera enfin le fil conducteur de cette nouvelle offre. Grâce à des vidéos, des reportings et des chroniques régulières, les investisseurs pourront suivre l'évolution des portefeuilles tout en comprenant les décisions prises dans le cadre de la gestion. L'offre donnera également accès, via une gestion encadrée par des professionnels, à des segments de marché offrant aujourd'hui des opportunités de croissance et susceptibles d'en offrir davantage à l'avenir. Les portefeuilles ne seront pas nécessairement investis en permanence à 100 %, les allocations étant ajustées en fonction du contexte macroéconomique.



Une approche professionnelle, pédagogique et transparente



L'objectif global demeure d'accompagner les investisseurs particuliers dans leurs décisions d'investissement sur les ETF et les OPC grâce à une approche professionnelle, pédagogique et transparente. La prochaine chronique mensuelle consacrée à ces deux portefeuilles d'investissement est annoncée pour le mois de juillet.

* Au sens de l'AMF et de la réglementation européenne MiFID II, un client professionnel est un client qui possède l'expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre ses propres décisions d'investissement et évaluer correctement les risques encourus.



** Toujours dans le cadre de l'engagement citoyen de la banque dont la charte ESG est accessible en ligne.