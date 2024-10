Vers un nouveau record pour les ETF en 2024?

(Easybourse.com) Jeudi 10 octobre, Amundi organisait une conférence mettant à l'honneur Didier Borrowski, le responsable de la recherche sur les politiques macroéconomiques de l'Amundi Investment Institute et Emmanuel Monet, Responsable vente France & Luxembourg d'Amundi ETF, indiciel & Smart Beta. L'occasion de revenir sur l'évolution des flux depuis le début de l'année, l'appétit des investisseurs sur le troisième trimestre et les convictions du moment.

Sur plus de 2000 ETF disponibles en Europe, la collecte des ETF a atteint 165 milliards d’euros à fin septembre selon le cabinet ETFGI. En cela le record de 160 milliards de 2021 a été battu. Il est très vraisemblable que d’ici la fin de l’année, le niveau monte à 200 milliards d’euros, estiment les experts d’Amundi.



La collecte est assez linéaire, les flux sont assez constants mois après mois.



En termes d’allocation, plus de 70 % des flux ont porté sur les ETF actions, ce qui traduit un marché très enclin à prendre du risque.

Un gros moteur US est observé puisque 45 milliards de collecte ont été dirigés vers les ETF actions américaines. A cela s’ajoutent 35 milliards d’euros sur les ETF actions monde sur des indices classiques et sur de grands secteurs tels que le World Technology et le World Financial, précisent les conférenciers.



Cette dominante écrase un peu l’ensemble des autres segments des ETF.



Du coté des taux, les obligations souveraines américaines, les obligations souveraines européennes et le monétaire constituent le top 3 des gisements sur lesquels les investisseurs se sont positionnés.



Zoom sur les ETF actions US équipondérés



Au-delà de cette image globale, le troisième trimestre de l’année recèle quelques nuances. 62 milliards de collecte ont été comptabilisé entre juillet et septembre avec toujours un lead sur les actions, et spécifiquement les actions américaines, cependant avec une légère variante.



Il y a certainement encore de la valeur dans les actions américaines, mais elle ne vient pas des sept magnifiques

Vers un retour sur les small caps européennes



Une fenêtre de tir semble se dessiner sur les small & mid caps européennes d'ici la fin de l'année

Cap sur la dette indienne chez les émergents



L’Inde est rentrée dans les indices de dette émergente

Retrouvez notre rubrique ETF disponible dans notre espace "Investir" en cliquant ici



AVERTISSEMENT





_