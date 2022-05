LBP AM enrichit la gamme citoyenne de La Banque Postale avec une offre de 5 fonds solidaires et de partage

(Easybourse.com) Avec sa nouvelle offre de finance solidaire et de partage, le groupe LBP AM franchit une nouvelle étape qui illustre son engagement concret pour les territoires, sa démarche citoyenne et son exigence à mettre en cohérence ses propres engagements avec sa politique d'investissement sur des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).







La Banque Postale Asset Management (LBP AM), filiale de La Banque Postale et première société de gestion généraliste à faire le choix du 100% ISR, annonce aujourd’hui compléter la gamme citoyenne de sa maison-mère en y intégrant un fonds solidaire et quatre fonds de partage dont trois nouvellement créés. Cette offre permet de financer concrètement des projets associatifs en France. Le groupe illustre ainsi son engagement pour les territoires, sa démarche citoyenne et son exigence à mettre en cohérence ses propres engagements avec sa politique d’investissement sur des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

www.labanquepostale-am.fr

Avertissement

_