FONDS ET OPCVM

Publié le 01 Avril 2022



Vidéo de notre webinaire du 28 mars avec les questions des clients d'EasyBourse

SMAIO, créée en 2009, est une entreprise pionnière dans l’approche holistique de la chirurgie de la colonne vertébrale. Son savoir-faire repose en effet sur la conception d’outils de précision à disposition du chirurgien en vue de planifier, exécuter et analyser dans la durée ces chirurgies complexes qui visent à réaligner les vertèbres du patient. Pour cela, on visse des implants dans les vertèbres à des endroits précis, puis on les réunit par des tiges d’union cintrées sur-mesure en fonction des particularités anatomiques du patient. Les solutions que nous proposons permettent en amont de modéliser la colonne vertébrale du patient pour simuler l’opération et choisir la meilleure option , de concevoir des guides pour aider le chirurgien à percer à l’endroit et selon l’angle précis choisis, et lors du suivi post-opératoire d’analyser de manière fine l’évolution de la pathologie opérée. SMAIO est basée à Lyon et compte à ce jour une trentaine de collaborateurs, dont 40 d’ingénieurs.On parle souvent de « mal du siècle » pour évoquer les maux de dos. Heureusement, la plupart des cas ne nécessitent pas une opération. Toutefois, on évalue le besoin mondial annuel de chirurgies à un million de personnes. Le standard de traitement est l’arthrodèse (ou fusion thoracico-lombaire), mais il est confronté à d’importantes limites. D’une part les implants qu’il utilise sont souvent bloquants et inadaptés, et 90 % de ces dispositifs empêchent une exécution précise du planning chirurgical. Cette méthode nécessite souvent des révisions sous la forme de nouvelles opérations, en général lourdes et traumatisantes pour le patient. D’autre part, depuis 2010 ont émergé des concepts de planification et de robotique passive : la technologie permet de gérer l’imagerie médicale, l’alignement vertébral et l’insertion des vis grâce à des machines qui ne sont pas en contact direct avec le patient. Mais cette méthode se heurte à la difficulté d’une base de données globale des patients, son absence générant des interventions imprécises et, là encore, des ré-opérations.À l’origine, j’ai créé SMAIO autour d’une offre logicielle appuyée sur Keops, une base de données en chirurgie du rachis, à ce jour la plus importante au monde avec près de 100 000 patients. Cette solution permet de collecter les données nécessaires aux opérations et d’en opérer efficacement la planification. À partir de 2016, et grâce à la prise de participation du groupe japonais Otsuka, nous avons développé Kheiron, notre système de vis réalignantes, tiges sur-mesure et guides morpho-adaptés pour exécuter la chirurgie de façon précise. En 2017, nous avons mis au point notre logiciel de simulation chirurgicale. Et, dernier axe fort initié en 2018 : le projet de développement d’un robot chirurgical actif . Pour résumer, notre mission est d’aider à restaurer de manière pérenne l’équilibre sagittal des patients. Et, pour cela, nous harmonisons la planification, l’exécution et le suivi dans un écosystème global et intégré.Le développement de SMAIO passe forcément par la maîtrise et le perfectionnement de notre offre technologique actuelle. Toutefois, l’histoire de l’entreprise et la tendance du marché nous permettent de viser une rupture technologique importante. C’est celle qui ferait passer le robot, actuellement assistant passif présent uniquement pour faciliter le travail du chirurgien sans poser lui-même d’acte chirurgical, à une fonction active. Ces perspectives sont justifiées par le caractère intégré de notre offre, sa très haute valeur technologique et l’immense potentiel de la gestion de data que nous maîtrisons.Nous évoluons sur un marché vaste et porteur de dix milliards de dollars, où l’arthrodèse est devenue la norme du traitement. Sa tendance est très positive, puisqu’elle s’anticipe d’ici 2025 à un rythme de croissance de 5 % par an. Un tiers du marché du rachis est représenté par la tige et les vis. Mais 70 % du marché se trouve aux États-Unis, et les six plus grosses sociétés américaines se partagent 84 % de l’activité. À titre d’exemple, le coût moyen d’une chirurgie consacrée à une pathologie dégénérative est de 7370 dollars là-bas, et de 3000 dans le reste du monde. Des chirurgies complexes quant à elles peuvent représenter aux États-Unis un coût supérieur à 26000 dollars. C’est donc un territoire sur lequel nous devons nous déployer impérativement.Nous avons réalisé depuis juin 2019 plus de 1400 chirurgies dans six pays différents. Des opérations qui ont abouti à des résultats cliniques solides, que nous avons pu vérifier dans le temps, et à une amélioration significative du bien être des patients très haute satisfaction de nos clients. Notre offre actuelle, matérialisée par notre plateforme i-Kontrol, propose quatre volets : planification de la chirurgie, exécution, suivi du résultat et formation de chirurgiens pour continuer à améliorer le concept. Le savoir-faire particulier de SMAIO est protégé par neuf brevets portant sur la robotique, les algorithmes de réalignement et le design des implants. Par ailleurs, nous disposons d’un avantage essentiel : les entreprises concurrentes, bien plus grandes que SMAIO, se sont renforcées par croissance externe pour maîtriser l’ensemble des aspects de la chirurgie rachidienne. Mais l’intégration de ces modules est difficile. Le fait que, chez SMAIO, tout soit pensé en cohérence depuis le début est un atout concurrentiel majeur.Pour SMAIO, 2022 est l’année de l’accélération forte de notre développement commercial. Nous visons une augmentation de notre marge de brute, actuellement de 50 %, pour la porter vers les standards du marché aux alentours de 70 %. En 2021, nous avons réalisé un chiffre d’affaires de 2,1 millions d’euros. Nous allons le porter à 12,5 millions d’euros en 2025, ce qui nous fera accéder à la profitabilité. Pour y arriver, nous avons engagé un important partenariat stratégique avec NuVasive. Cette entreprise américaine, dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à un milliard de dollars, est un allié déterminant pour notre implantation aux États-Unis et un accélérateur puissant de chiffre d’affaires pour SMAIO. Notre activité devrait, dans le même temps, s’exporter vers les principaux pays d’Europe et la zone Asie Pacifique et Océanie. Pour cela, nous avons opté pour une stratégie mixant ventes directes, recours à des distributeurs et réseaux d’agents. Enfin, le développement de notre solution robotique active, dénommée Spider, est un ambitieux projet long-terme destiné à nous installer de façon plus visible encore sur notre marché.Cette opération est la clé de notre développement. L’exploitation commerciale de nos solutions a débuté, mais, comme expliqué plus tôt, nous devons encore passer une marche pour nous placer de plein pied sur notre marché. Pour la financer, nous venons lever sur Euronext Growth une enveloppe de 9 millions d’euros. Elle est destinée à financer pour 38 % le partenariat avec NuVasive, la densification de notre réseau commercial et notre BFR pour 45 %, et la poursuite indispensable de notre innovation pour 17 %. Une opération ambitieuse, mais au sujet de laquelle nous sommes déjà très confiants grâce à la fidélité de nos partenaires historiques NextStage AM et Sylorus Scientific. Leur présence à nos côtés, ainsi que celle de NuVasive, représente en effet des engagements de souscription d’un montant total de 7 millions d’euros.D’abord la pertinence reconnue de notre technologie, assortie de la puissance de frappe commerciale massive que nous apporte la diffusion par NuVasive. Nous avons fait nos preuves par ailleurs dans tous les champs de notre activité. Désormais, nous cherchons à lever de l’argent pour financer notre montée en puissance tout en restant libres. C’est ce que nous permet le recours au marché . Pour la suite, notre ambition est de poursuivre notre déploiement et de garder ce temps d’avance qui nous permet aujourd’hui de réfléchir au « pourquoi » quand nos concurrents se concentrent sur le « comment ».Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Easybourse ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article. Le placement en bourse est risqué, vous pouvez subir des pertes.