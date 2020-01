Mi-séance CAC40:résiste remarquablement au climat géopolitique alourdi

publié le 03/01/2020

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris réduit de moitié ses pertes de la matinée à -0,3% et repasse au-dessus des 6.000 points (à 6.025Pts), dans des volumes qui restent cependant assez faibles, alors que le climat géopolitique vient de se dégrader brusquement.

Donald Trump a ordonné dans la nuit de jeudi à vendredi d'éliminer -via uine frappe militaire- le général iranien Qassem Soleimani, le chef des forces 'Al Qods', unité d'élite des Gardiens de la révolution iraniens.Le procédé (tir de missile d'un drone de combat) est identique à celui appliqué à un simple 'émir' autoproclamé d'un califat terroriste en Afghanistan ou au Maghreb subsaharien.

Une opération saluée par Donald Trump sous forme de la publication, sur Twitter... de l'image (pixelisée !) d'un drapeau américain.Wall Street pourrait effacer d'entrée de jeu ses gains de la veille, les indices US ayant inscrit d'un même élan un 'carton plein' de records absolus jeudi soir.La bourse de Paris prend l'affaire avec un flegme remarquable : 'Malgré tout, la tendance reste haussière en direction de la résistance majeure de 2007 à 6.

156 points', estiment ce matin les équipes de Kiplink.La nervosité de certains opérateurs (pas de ceux qui gèrent les actions manifestement) est très visibles avec le bond de +4% du pétrole (pour le Brent au-delà de 69$ et le WTI au delà de 63$) et l'or (+1%) vers 1.550$, au plus haut depuis début septembre.Du côté des données statistiques, sur un an, la hausse des prix à la consommation en France accélérerait à +1,4% en décembre 2019, après +1% le mois précédent, selon l'estimation provisoire réalisée par l'Insee début janvier 2020.

Cette nette hausse de l'inflation résulterait principalement d'un rebond marqué des prix de l'énergie, ainsi que de la moindre baisse des prix des produits manufacturés et de la légère accélération des prix des services.Dans l'actualité des valeurs, tout ce qui a trait au pétrole grimpe au sein du CAC40 et du SBF-120 (Technip +1,7%, Vallourec +1,5%).Veolia annonce un accord pour la reprise du site de traitement des déchets dangereux d'Alcoa USA Corporation à Gum Springs, en Arkansas, transaction évaluée à 250 millions de dollars et dont la finalisation est attendue au premier trimestre 2020.

Via un communiqué publié hier soir, l'Olympique lyonnais réaffirme son souhait, 'comme à l'été 2019', de conserver Moussa Dembélé, attaquant de l'équipe professionnelle masculine. 'Le club a toute confiance en Moussa et compte notamment sur lui pour bâtir une équipe performante pour les saisons à venir', indique le club 'porté' par OL Groupe, alors que des rumeurs d'intérêts d'autres clubs européens circulent dans la presse.