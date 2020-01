Ouverture CAC 40: Paris revient sur le niveau des 5.980 points

publié le 08/01/2020

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris débute la journée dans le rouge, après une journée de pause, dans un contexte marqué par l'attaque iranienne contre les États-Unis, qui fait redouter un regain des tensions géopolitiques.Ainsi, en milieu de matinée, le CAC 40 recule de -0,6%, pour s'afficher à 5.

980 points.'D'un point de vue graphique, la tendance haussière reste active avec le maintien de la zone des 6.005 à 6.030 points. Cependant et faute d'accélération sur les bornes hautes à 6.030 et 6.065 points, les moyennes mobiles à 20 et 60 jours se tassent. Dans ces conditions, l'indice CAC 40 pourrait ne pas attendre le test des 6.

100 points et au-dessus pour consolider et revenir sur une zone de neutralité entre 5.955 et 5.930 points', commentent ce matin les équipes de Kiplink.La tendance était déjà à la lourdeur en Asie dans la nuit : le risque d'un accroissement des tensions géopolitiques a en effet poussé le yen à la hausse, ce qui a logiquement pesé sur la Bourse de Tokyo qui perdait 1,6% en fin de séance.

Du côté de Shanghai, l'indice composite SSE a clôturé en repli de 1,2%.La réaction des marchés est d'autant plus épidermique que l'heure semblait au retour au calme en l'absence d'éléments susceptibles d'aggraver une escalade restée jusqu'ici verbale.Du côté des statistiques, le déficit du commerce extérieur de marchandises de la France s'établit à 5,6 milliards d'euros sur le mois de novembre 2019, à comparer à un déficit de 4,9 milliards le mois précédent, d'après les données de l'administration des douanes.

Après une hausse de 0,2% en octobre 2019 (chiffre révisé par rapport à -0,4% tel qu'estimé auparavant), les commandes à l'industrie allemande ont reculé de 1,3% en novembre par rapport au mois précédent, d'après les données de Destatis.Les investisseurs prendront notamment connaissance, un peu plus tard, de l'enquête ADP sur l'emploi privé aux États-Unis.Sur le marché des changes, l'euro est stable à 1,1145 dollar. Le Brent est pour sa part en légère hausse (+0,2%), à 68,65 dollars.Dans l'actualité des valeurs, Thales Alenia Space et Thales ont signé avec la Direction générale de l'armement (DGA) un contrat d'étude de concept portant sur les applications ISR (Intelligence, Surveillance et Reconnaissance).

Ce contrat vise à étudier l'apport des plateformes stratosphériques persistantes pour compléter et améliorer la capacité de défense de la France.La filiale bancaire du groupe d'assurance AXA France devrait transférer ses activités informatiques et une partie de son back-office chez Arkéa Banking Service (ABS) indique ce matin les Echos. Près de 200 salariés sur près de 800 devront donc être transférés chez ABS, la filiale du groupe Crédit Mutuel Arkéa rajoute le quotidien. Ce transfert devrait intervenir à la fin du premier semestre.Alstom fait part d'un contrat de sept ans d'environ 755 millions d'euros (642 millions de livres) avec Avanti West Coast, le nouvel opérateur de la West Coast Mainline au Royaume Uni, pour rénover et assurer l'entretien des 56 trains électriques Pendolino.

