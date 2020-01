Pré-clôture CAC40: s'installe au-dessus des 6100, dopé par '3 sorcières'

publié le 17/01/2020

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris, l'Euro-Stoxx50, Wall Street, achèvent le terme boursier de janvier en apothéose: cette séance des '3 sorcières' est ponctué par une pluie de nouveau record historiques absolus, dans une ambiance qui devient quasi festive, où il est question de chevauchés haussière (mais pas encore d'emballement) appelée à se poursuivre sous un ciel sans nuage où toutes étoiles sont alignées.

Le CAC40 vient de basculer à 16H vers l'échéance février, depuis un 'pic' de 6.105Pts tandis que le CAC40'GR' se hissait au-delà des 16.620Pts (16.624).Le CAC sort par le haut -pour le moment- d'un corridor 5.980/6.060 dans lequel elle semblait enfermée depuis une dizaine de jours.L'Euro-Stoxx50 (+0,9% à 3.808) refranchit les 3.800 pour la seconde fois de l'année mais re-teste précisément son zénith des 3.816 de fin avril 2015.

Le CAC40 affiche un gain hebdo de +1% et annuel de +2% (qui fait cependant pâle figure en regard des +4,6% du Nasdaq qui établissait un nouveau zénith à 9.393dès la reprise des cotations.L'optimisme des investisseurs américains a été opportunément dopé en ce vendredi d'échéance de produits dérivés par le chiffre sensationnel et époustouflant des mises en chantier au mois de décembre aux Etats Unis: c'est du jamais vu puisque le score s'établit à +16,9% (le consensus tablait sur un banal -0,4%), soit 1.

608.000 logements nouveaux en rythme annuel, un record plus revu depuis 2007 (et la bulle des 'subprimes').Mais +17% au mois de décembre, cela ressemble à une sorte de miracle... et manifestement, personne ne l'a vu venir !Petit bémol avec la production industrielle des États-Unis qui a reculé de -0,3% en décembre (après +0,8% en novembre), selon les données de la Réserve fédérale, alors que le consensus de marché ne visait qu'un recul de -0,2%.Plus précisément, la production du seul secteur manufacturier s'est redressée de +0,2%, et de +0,5% en excluant le secteur automobile (lequel a reculé de -4,6%).

Le taux d'utilisation des capacités industrielles est ressorti en baisse de -0,4 point à 77% le mois dernier, un taux inférieur de 0,1 point au consensus.Enfin, l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan a été mesuré à 99,1 points en estimation préliminaire au mois de janvier (le consensus visait 99,3 points, inchangé par rapport à son niveau affiché au titre du mois de décembre).Cela n'empêche pas le S&P500 d'aligner un 33ème record absolu (à 3.326,4) depuis le 25 octobre dernier. L'euro creuse un peu plus ses pertes avec -0,3%, à 1,1095 dollar. Le Brent, pour sa part, avance de +0,4%, pour atteindre 64,9$, le WTI est inchangé à 58,5$.

Dans l'actualité des valeurs, EDF crée l'événement avec une envolée de +9,3% qui se solde par le retracement de la résistance des 11,1E.Fnac Darty recule de -8,5% après la publication d'un 'warning', lié aux mouvements sociaux pendant la période des fêtes de fin d'année.Le titre Casino recule de -5,7% (contre -12,5% à l'ouverture), après avoir annoncé hier soir un chiffre d'affaires de 34,65 milliards d'euros sur l'année 2019, en croissance de +4,2% en organique... mais cette bonne performance commerciale a été éclipsée par la révision à la baisse des objectifs de profits en 2019 (c'est ce 'warning' que les investisseurs retiennent).En 2019, le groupe Renault (+1% au lendemain d'un plus bas de 6 ans) annonce avoir vendu 3.

En 2019, le groupe Renault (+1% au lendemain d'un plus bas de 6 ans) annonce avoir vendu 3.753.723 véhicules dans le monde, en baisse de -3,4% en un an (-130.550 véhicules dont -183.000 sur les marchés iranien, argentin et turc), 'dans un marché qui décroît de -4,8%'.Citroën annonce le lancement d'une nouvelle version de sa signature de Marque : Inspirëd By You All. Cette signature est dédiée aux films et publicités des modèles électrifiés de la Marque.