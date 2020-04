Mi-séance CAC40: accuse le coup des 6.648Mns de chômeurs en + fin mars

publié le 02/04/2020

(CercleFinance.com) - Les marchés ont d'abord tenté de digérer le doublement du nombre d'inscrits au chômage à plus de 6,6 millions, de très mauvais augure à la veille du rapport sur l'emploi de vendredi (NFP).Le CAC 40 qui avançait de +0,8% vers 14H29 a rechuté vers l'équilibre, et s'est maintenu un quart d'heure vers 4.

210, avant de décrocher de -1,3% vers 4.150, alors que les 'futures' US ont vu le Dow Jones passer de +1,5% à -1%.Le Département américain du Travail annonce ce jeudi avoir dénombré 6.648.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, à comparer à 3.307.000 la semaine précédente (3.283.000 en estimation initiale).

C'est près du double que ce qui était attendu, le consensus visant plutôt 3,5 millions d'inscriptions.En cumulé, cela donne pratiquement 10 millions de chômeurs.Rapporté à la force de travail, c'est 10 fois plus environ que les précédents pics atteints lors des récessions de 1982 et 2008 (jusqu'à -600 à -700.000 en hebdo), ce qui témoigne de l'ampleur du soutien dont l'économie américaine a besoin.

Le déficit commercial des États-Unis s'est contracté à -39,9 milliards de dollars en février 2020, selon le Département américain du Commerce, contre -45,5 milliards le mois précédent (révisé de -45,3 milliards en estimation initiale).Mais ce n'est pas une bonne nouvelle car le déficit qui s'est résorbé (-12,2%) d'un mois sur l'autre à cause d'une contraction de 2,5% des importations des Etats-Unis, à 247,5 milliards de dollars, plus importante que le tassement de 0,4% des exportations américaines, à 207,5 milliards.

Dans l'actualité des valeurs, Total (+4% et même +5,5% au plus haut) continue de soutenir le CAC40 qui sans cela filerait vers 4.100.Bouygues indique renoncer -en raison de l'impact, non quantifiable à date, de l'épidémie de Covid-19 sur ses différents métiers- aux objectifs 2020 du groupe et de ses activités, à l'exception de ceux de Bouygues Telecom qui restent suspendus.Dassault Systèmes fait part d'un chiffre d'affaires du premier trimestre 2020 estimé entre 2,5% et 5% en dessous de la limite inférieure de ses objectifs, en raison de la baisse du chiffre d'affaires des nouvelles licences et d'une plus faible activité des services.

La croissance du chiffre d'affaire du premier trimestre 2020 est ainsi estimée comprise entre 14% et 17%, reflétant la performance de Medidata et la croissance organique du chiffre d'affaires récurrent.M6 indique que son conseil de surveillance a accepté de modifier la résolution de la prochaine assemblée générale relative à l'affectation du résultat, en vue de suspendre le versement d'un dividende au titre de 2019.Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.