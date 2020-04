Ouverture CAC 40: en hausse, juste sous les 4.500 points

publié le 09/04/2020

(CercleFinance.com) - Comme attendu, la Bourse de Paris commence bien cette dernière séance de la semaine, et semble partie pour une quatrième journée consécutive de progression, les intervenants continuant de prendre position avant le long week-end de Pâques.

Le marché parisien, tout comme les autres places d'Euronext, sera en effet fermé demain pour le Vendredi Saint ainsi que pour le lundi de Pâques.Ainsi, peu avant 11 heures, le CAC 40 avance de +1,3%, tout juste sous le seuil symbolique des 4.500 points.En dépit d'une situation sanitaire qui reste préoccupante dans bon nombre de pays, les intervenants privilégient toujours les bonnes nouvelles, un état d'esprit qui ravive l'appétit pour les actifs à risque.

Ainsi, hier, le Dow Jones a clôturé sur un gain de près de 3,5%, le S&P 500 s'est envolé de 3,4% et le Nasdaq Composite a repris 2,6% à 8.091 points. Ce dernier a signé sa première clôture au-dessus des 8.000 points depuis le 10 mars.La séance d'aujourd'hui sera marquée par toute une série d'indicateurs économiques aux États-Unis, dont les inscriptions hebdomadaires au chômage. Sauf surprise, elles devraient encore se chiffrer en millions.Dans l'actualité des valeurs, Air France-KLM fait part d'un trafic passage total divisé par deux (-50,6%) au titre du mois de mars, sur la base d'une capacité diminuée de 35,5%, ce qui a abouti à un coefficient d'occupation dégradé de 20,5 points à 67,1%.

Solvay annonce la mise à jour de certains éléments financiers suite à l'impact de la pandémie de coronavirus, dont le retrait de ses perspectives pour l'année 2020, en raison de l'incertitude accrue et de la durée de la crise. Parallèlement, le chimiste confirme sa recommandation de dividende total de 3,75 euros brut par action, se traduisant par un dividende final brut de 2,25 euros par action payable le 20 mai, 'témoignant d'une génération de cash, un bilan et un niveau de liquidité solides'.Seb annonce que 'la trajectoire de croissance organique des ventes et de progression du résultat opérationnel d'activité (ROA) hors Covid-19 mentionnée préalablement n'est plus de mise', et que son chiffre d'affaires et son ROA 2020 seront en baisse sensible.

Il estime que la perte de chiffre d'affaires (grand public et professionnel) devrait être de l'ordre de 270 millions d'euros sur le premier trimestre, et anticipe une perte de chiffre d'affaires qui devrait être sensiblement supérieure à ce montant au deuxième trimestre.Suez annonce que son conseil d'administration appelle ses actionnaires à adopter, lors de la prochaine assemblée générale, une proposition de dividende de 0,45 euro par action, en diminution de près d'un tiers par rapport à l'exercice précédent.Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.