Pré-ouverture CAC 40: les investisseurs restent sur le qui-vive

publié le 25/06/2020

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est attendue sans grand changement jeudi à l'ouverture après sa forte baisse de la séance précédente, les incertitudes persistantes autour de l'évolution de la pandémie de coronavirus maintenant les investisseurs sur le qui-vive.

Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison juillet - avance de 5,5 points à 4845 points, annonçant un début de séance autour de l'équilibre.La séance d'hier s'était achevée sur une correction de 2,9% vers 4870 points alors que Wall Street décrochait de près de 3%, soit son plus lourd repli depuis le 11 juin dernier.

Si les premières minutes de cotations s'étaient avérées plutôt encourageantes à New York, tout a basculé lorsque le gouverneur de l'Etat de New York Andrew Cuomo a annoncé une mise sous quarantaine de 14 jours pour les personnes provenant des Etats les plus impactés par la résurgence du Covid.Ces mesures visent tout particulièrement l'Alabama, l'Arkansas, l'Arizona, la Floride, la Caroline du Nord et du Sud, l'Etat de Washington, l'Utah et le Texas.

'Il va devenir fondamental de suivre une éventuelle remontée du nombre d'hospitalisations, qui pourrait préfigurer la mise en place de nouvelles mesures de confinement et/ou remettre en cause la réouverture de certaines économies, comme c'est déjà le cas dans certains Etats', avertissent ce matin les équipes de Danske Bank.Au final, Wall Street parvenait toutefois à limiter la casse en évitant de terminer au plus bas du jour, avec un repli qui atteignait 2,7% sur le Dow Jones.

En plus de la pandémie, vient se greffer le risque d'une dégradation des relations commerciales entre les Etats-Unis et l'Europe puisque l'administration Trump envisagerait d'imposer des sanctions douanières supplémentaires sur les importations de produits européens.'Malgré tous ces risques, les marchés restent surgonflés à la liquidité et il est possible qu'après une baisse importante comme celle constatée hier, les optimistes se remettent à acheter les indices', prédit toutefois Vincent Boy, analyste marchés chez IG.

Quoi qu'il en soit, les échanges ne devraient être très animés ce matin à Paris en attendant la publication de nouveaux indicateurs susceptibles d'en dire plus sur le redressement actuel de l'activité.Sur le plan macroéconomique, les investisseurs surveilleront notamment l'annonce, en début d'après-midi, des inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage aux Etats-Unis, avec l'espoir de les voir poursuivre leur mouvement de reflux des dernières semaines.Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.