publié le 01/07/2025

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris affiche un repli de 0,3% ce matin, autour des 7645 points, pénalisée par Thales et Saint-Gobain (-1,8%) mais soutenue par le luxe avec +1,8% pour LVMH et Kering.Le marché parisien a connu un parcours positif mais heurté sur les six premiers mois de l'année.

Avec un gain de l'ordre de 4%, le CAC a fait moins bien que le S&P 500 (+5%), mais a surtout largement sous-performé le DAX, qui s'est envolé d'environ 20% sur la même période.Entre les nouveaux droits de douane imposés par Donald Trump, le conflit entre Israël et l'Iran et le développement continu de l'IA, notamment avec l'émergence de DeepSeek, les six premiers mois de l'année ont été pour le moins houleux.

Ce contexte tendu est peut-être la raison pour laquelle l'or - actif refuge par excellence - a enregistré la meilleure performance sur les marchés financiers en progressant de près de 30% au cours du premier semestre.Les acteurs du marché vont désormais se projeter vers la publication du rapport sur l'emploi pour le mois de juin, attendu jeudi, puis vers la saison des résultats, qui débutera dans deux semaines.

A plus long terme, les intervenants espèrent pouvoir saluer la signature d'accords commerciaux entre les Etats-Unis et leurs principaux partenaires, voire éventuellement en savoir un peu plus sur le nom de celui qui succédera l'an prochain à Jerome Powell à la tête de la Fed.Dans l'immédiat, les investisseurs suivront, dans le courant de la matinée, la publication des indicateurs PMI manufacturiers définitifs pour le mois de juin.

A ce titre, l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière de la zone euro, produit par S&P Global, s'est très légèrement redressé, passant de 49,4 en mai à 49,5 en juin, affichant d'ailleurs son plus haut niveau depuis août 2022.Il ne signale ainsi qu'une détérioration marginale de la conjoncture du secteur manufacturier de la zone : si les baisses de l'emploi et des stocks d'achats ont pesé sur l'indice, il a cependant été soutenu par la hausse de la production.

Dans l'Hexagone, l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière française, produit par S&P Global, s'est replié de 49,8 en mai à 48,1 en juin, signalant ainsi une nouvelle détérioration de la conjoncture du secteur, la plus forte depuis février dernier.Aux Etats-Unis, l'ISM manufacturier - attendu dans l'après-midi - devrait quant à lui se rapprocher de la barre des 50 points, synonyme du non changement, après avoir essuyé trois mois de contraction.'Depuis la fin du Covid, les investisseurs se soucient de moins en moins de la faiblesse du secteur manufacturier', font remarquer ce matin les analystes de Danske Bank.

'Ce phénomène pourrait bien perdurer, même s'il y a toujours un risque que l'accès de faiblesse dans l'industrie finisse par contaminer le secteur des services', préviennent-ils.'Si un tel scénario devait se produire, nous aurions alors tous les ingrédients nécessaires pour un ralentissement marqué voire une possible récession', avertit la banque danoise.Wall Street a débuté la semaine sur une note légèrement positive lundi, une hausse toutefois suffisante pour que le S&P 500 et le Nasdaq inscrivent de nouveaux records.Au coup de cloche final, le Dow Jones prenait 0,6%, le S&P 500 progressait de 0,5% et le Nasdaq avançait de 0,4%.

A noter que le président de la Fed Jerome Powell comme la présidente de la Banque centrale européenne Christine Lagarde doivent s'exprimer cet après-midi à l'occasion du forum de Sintra, l'équivalent européen du célèbre symposium de Jackson Hole de la Réserve fédérale américaine.Dans l'actualité des sociétés françaises, L'Oréal annonce la signature d'un accord pour acquérir Color Wow, marque de soins capillaires professionnels fondée en 2013 par Gail Federici et présente aux États-Unis et au Royaume-Uni.BNP Paribas Cardif annonce avoir finalisé l'acquisition d'AXA Investment Managers (AXA IM), opération annoncée le 1er août 2024, et avoir signé un partenariat de long terme avec AXA pour la gestion d'une large part de ses actifs.

Renault Group indique que sa participation dans Nissan, jusqu'à présent mise en équivalence, constituera désormais un actif financier évalué à la juste valeur par capitaux propres (estimée sur la base du cours bourse de Nissan).Enfin, Atos fait part du verdict rendu lundi par un jury populaire de la Cour fédérale américaine du district sud de New York, condamnant Syntel à verser près de 70 millions de dollars à TriZetto à titre de dommages-intérêts compensatoires.