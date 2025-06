Pré-clôture CAC40 : figé à -0,2%, W-Street au zénith, le $ au tapis à 97

publié le 30/06/2025

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris (-0,2%) est figée dans le rouge depuis ce matin et le restera jusqu'à la clôture : pas de 'bonus' pour clôturer le semestre malgré l'ouverture positive de Wall Street et un florilège de nouveaux records absolus, il en va de même pour l'E-Stoxx50 (-0,4%).

Alors que le 1er semestre s'achève, le marché parisien conclut le 2ème trimestre par une performance quasi nulle et n'affiche qu'un gain symbolique de +4% depuis le 1er janvier, quand le DAX s'est envolé de plus de 20% sur les six premiers mois de l'année.Avec un nouveau record ce lundi à 6.195, le S&P 500 de la Bourse de New York, s'adjuge près de 5% cette année (+10% au 2ème trimestre) en dépit des incertitudes persistantes sur les questions commerciales.

Le Nasdaq explose de +17% d'avril à fin juin, le Nasdaq-100 bat un nouveau record absolu à 22.630, le Dow Jones renoue avec les 44.000.La sous-performance du CAC40 est attribuée à la situation politique française, qui ne s'est guère améliorée un peu plus d'un an après le choc des législatives anticipées.Si Barclays considère que les tensions politiques ne constituent pas forcément la cause première de ce retard, la banque n'en reste pas moins prudente face aux turbulences qui pourraient encore survenir.

'Le CAC a sous-performé, mais c'est largement dû à la faiblesse de ses titres les plus tournés vers l'export, comme les valeurs liées au luxe', explique Emmanuel Cau, le stratégiste de l'établissement britannique.'Cela laisse penser que les inquiétudes sur les droits de douane et la Chine ont eu un impact plus sévère que le risque politique', ajoute-t-il.'De fait, les actions domestiques, telles que les petites capitalisations et les banques, ont elles fortement progressé', rappelle le stratège de Barclays.

Certes, l'analyste n'anticipe pas de regain de stress comparable à l'été dernier, dans la mesure où il lui semble peu probable que le président Macron convoque des élections législatives anticipée.Mais Barclays juge cependant 'que la faiblesse de l'activité économique, bien illustrée dans les mauvais PMI du mois de juin, et des négociations budgétaires qui s'annoncent difficiles justifient une prime de risque plus élevée pour les marchés français'.La semaine qui s'ouvre sera justement l'occasion de faire le point sur la santé de l'économie, avec la publication demain des indices PMI manufacturiers en Europe puis celle, jeudi, des PMI pour le secteur des services.

Les investisseurs viennent de prendre connaissance des chiffres préliminaire de l'inflation en Allemagne : l'IPC s'établit à +2% en juin, selon l'estimation préliminaire de Destatis.Ce taux d'inflation annuel s'inscrirait ainsi en baisse de 0,1 point par rapport à celui observé en mai, de même que celui hors alimentation et énergie (souvent appelé inflation sous-jacente), qui ressortirait ainsi à +2,7% pour le mois qui s'achève.Destatis précise aussi que ce ralentissement de la hausse des prix à la consommation allemands concerne aussi bien les services (passés de +3,4% en mai à +3,3% en juin) que les biens (passés de +0,9% en mai à +0,8%).D'autres indicateurs importants suivront, comme l'indice des prix à la consommation en zone euro demain, mais le point d'orgue de la semaine sera la statistique de l'emploi américain, qui paraîtra exceptionnellement jeudi puisque Wall Street sera fermée vendredi pour la fête nationale d'Independence Day.

Les économistes tablent en moyenne sur 121.000 créations d'emploi en juin après les 139.000 annoncées du mois de mai, témoignant du ralentissement actuel de l'économie des Etats-Unis.Des chiffres rassurants, c'est-à-dire allant dans le sens de prochaines baisses de taux de la Fed, pourraient permettre d'entretenir l'élan haussier des marchés d'actions américains, qui ont inscrit de nouveaux plus hauts historiques vendredi.Sur le compartiment obligataire, les US T-Bonds à 10 ans évolue autour des 4,267% (+1Pt). Le Bund de même échéance est inchangé à 2,597% ainsi que l'OAT à 3,273% : l'IPC allemand était déjà 'dans les cours'.Le Dollar, bien que nettement mieux rémunéré que l'Euro continue de perdre du terrain : -0,25% face à l'Euro qui grimpe vers 1,1730, le '$-Index' (-0,3%) retombe vers ses planchers à 97,05.Dans l'actualité des sociétés françaises, Carmat indique effectuer une déclaration de cessation des paiements, solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire auprès du Tribunal des Affaires Economiques de Versailles, et faire suspendre sa cotation à l'ouverture ce lundi.

AlphaValue dégrade légèrement sa note sur le titre Michelin, passant de 'achat' à 'accumuler', avec un objectif de cours à 6 mois de 39,1 euros.Enfin, Bastide le Confort Médical annonce avoir signé un accord portant sur la cession de sa filiale Baywater Healthcare UK Limited, leader sur le marché de l'assistance respiratoire au Royaume-Uni, à Sapio Group, sans préciser les termes de cette transaction.Copyright (c) 2025 CercleFinance.com. Tous droits réservés.