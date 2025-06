Pré-clôture CAC40 : habillages de bilans, la hausse s'emballe, 3 records

publié le 27/06/2025

(CercleFinance.com) - Les habillages de bilans s'accélèrent en cette veille de fin de mois calendaire (il ne reste que lundi) et Bourse de Paris flambe de +1,7% autour des 7855 points, tirée par Schneider Electric (+5%), Kering (+3,6%) et Legrand (+3,3%). L'Euro-Stoxx50 et le DAX vont en terminer assez proche des +1,5% et finir la semaine dans le vert (contre 0% la veille, et y compris en 'trimestriel').

A Wall Street, c'est un florilège de records absolus avec 3 doublés 'seance/clôture' en perspective pour le S&P500 qui gagne 0,6% à 6.180, un Nasdaq-100 à 22.600 (4ème record consécutif) et un Nasdaq composite à 20.300.Les investisseurs semblent rassurés par l'accord commercial qui se dessine entre Washington et Pékin. Interrogé hier soir sur Bloomberg TV, le secrétaire au Commerce états-unien, Howard Lutnick, a en effet fait savoir qu'une trêve commerciale avec la Chine avait été scellée, Pékin s'étant engagé à livrer comme convenu les terres rares cruciales pour l'industrie américaine.

Ces propos laissent espérer la signature d'un accord plus général entre les deux pays, voire d'autres deals avec certains partenaires, alors que le délai accordé par Donald Trump quant à la mise en place de ses nouveaux droits de douane promis lors du 'Liberation Day' doit expirer le 9 juillet.A cette perspective s'ajoute désormais l'espoir de trois baisses de taux aux Etats-Unis d'ici à la fin 2025, qui a poussé les indices new-yorkais à des niveaux très proches de leurs records historiques hier soir.Les analystes saluent le retour d'un scénario en forme de 'goldilocks' - caractérisé par une croissance et une inflation modérées idéales pour les marchés, alors que les tensions au Proche-Orient sont maintenant retombées.

Les chiffres des revenus et dépenses des ménages américains en mai ne recèlent pas de grosses surprise avec une hausse symbolique de 0,1% des dépenses et un indice des prix 'PCE' qui stagne à 2,3% (inflation brute) et qui augmente de 2,6% à 2,7% en mai, soit 0,1% de plus que prévu en donnée 'core' (en excluant l'énergie et l'alimentation, après +2,5% en avril).La perspective de la nomination prochaine d'un nouveau patron plus 'accommodant' à la Fed a provoqué hier une petite détente du côté de l'obligataire avec un papier américain à dix ans qui revenait en direction de 4,25%... avant de reprendre +2,5Pt sur le '10 ans' (4,277%) et +1Pt sur le '30 ans' (à 4,825%).Même type d'écart en Europe avec +3Pt sur le Bund à 2,595% et +2,5Pt sur l'OAT à 3,276%.

Mais c'est surtout du côté des changes que la promesse d'un changement de politique à la banque centrale américaine fait réagir les détenteurs de dollars, qui s'allègent assez agressivement sur le billet vert.L'euro en profite pour camper au-delà des 1,17$.Du côté de l'énergie, le baril de pétrole est le grand perdant de la semaine du fait de la fin des hostilités entre Israël et l'Iran, qui fait refluer les menaces sur le détroit d'Ormuz.A 68,1 dollars, le baril de Brent reprend un peu de terrain vendredi matin (+0,5%), mais se dirige malgré tout vers des pertes de plus de 11% sur l'ensemble de la semaine.Dans l'actualité des sociétés tricolores, TotalEnergies annonce avoir signé un accord pour acquérir la participation de 25% détenue par Moeve dans le bloc 53, situé au large des côtes du Suriname, rejoignant ainsi APA (45%, opérateur) et Petronas (30%) en tant que partenaire sur ce permis.

