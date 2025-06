Mi-séance CAC40: marchés de nouveau sans tendance, PIB US revu à -0,5%

publié le 26/06/2025

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris reste proche de l'équilibre, la lourdeur l'emporte de peu (-0,1% vers 7560 points), ce qui est également le cas de l'Euro-Stoxx50 (-0,2%).Le CAC40 reste soutenu par Edenred (+4,6%) et Thalès (+2,6%) mais freinée par Carrefour (-8%) et Michelin (-2,7%), Essilor (-2,4%).

A Wall Street, la séance démarre dans le vert (zéro tendance la veille) avec le Nasdaq +0,2%, le S&P500 +0,3%, le Dow Jones +0,5%).Un climat de prudence et d'attentisme semble dominer cette fin de deuxième trimestre en l'absence de catalyseurs évidents permettant d'alimenter le rebond des dernières semaines.Côté chiffres, le produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis s'est finalement contracté de 0,5% en rythme annualisé au premier trimestre 2025, selon le Département du Commerce qui n'avait annoncé qu'un tassement de 0,2% en deuxième lecture il y a un mois.

Cette révision à la baisse de la richesse créée intervient après une croissance de 2,4% au trimestre précédent : elle est principalement attribuable à une augmentation des importations et à une diminution des dépenses publiques.Ces mouvements, qui semblent tous deux refléter des effets de la politique de Donald Trump, ont été partiellement compensés par des augmentations de l'investissement et des dépenses de consommation des ménages.Les nouvelles commandes de biens durables ont augmenté pour la cinquième fois en six mois aux Etats-Unis en mai : les commandes de biens d'équipement ont rebondi de 16,4% le mois dernier après avoir essuyé un repli de 6,6% en avril.

Le Département du Commerce précise que hors transports, composante très volatile (+48,3%, presque un record), ces commandes affichent une hausse bien plus limitée, de 0,5% en mai, proche de l'estimation de 0,1%.Le marché du travail reste robuste : les demandes d'allocation chômage ont chuté de -10.000 (vers 236.000) lors de la semaine close le 21 juin (chiffre estimé à 243 000).La moyenne mobile sur quatre semaines a reculé de 750 pour s'établir à 245 000, après une hausse de 5 000 à 245 750 la semaine précédente.Mais donnée un peu paradoxale, le nombre de personnes bénéficiant déjà d'une assurance chômage a, lui, progressé de 37. 000 pour atteindre 1 974 000 lors de la semaine d'enquête close le 14 juin, soit le niveau le plus élevé depuis la semaine close le 6 novembre 2021.

La deuxième journée de l'audition de Jerome Powell devant le Sénat mercredi n'a suscité que peu de réaction, le président de la Fed s'étant contenté de répéter mot pour mot ses déclarations faite la veille à la Chambre des représentants.Powell ne s'est pas aligné sur l'idée d'une baisse des taux dès la fin juillet, défendue par certains de ses collègues, préférant maintenir son approche 'wait-and-see' face à un environnement économique jugé incertain.Les données sur l'emploi captent l'attention des investisseurs à un peu plus d'une semaine de la publication des chiffres officiels de l'emploi en mai aux Etats-Unis.Demain, la publication de l'indice des prix PCE - la mesure de l'inflation privilégiée de la Fed - pourrait commencer à sortir les marchés de leur torpeur.Sur le compartiment obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans se détend de -3,2Pts vers 4,25% tandis que le Bund de même échéance évolue vers 2,55% (-1,3 pt).

La fin des hostilités au Proche-Orient continue de détourner les investisseurs du dollar. L'euro s'échange désormais contre 1,17$ (+0,7%). A Londres, le Brent reprend 0,3% à 67,8 dollars le baril. L'or navigue, lui aussi, sans grand relief, tout en parvenant cependant à se maintenir au-dessus de la barre symbolique des 3.300 dollars l'once.Dans l'actualité des sociétés tricolores, Valneva fait part d'un accord exclusif avec CSL Seqirus, l'une des plus grandes entreprises de vaccins antigrippaux au monde, pour le marketing et la distribution des trois vaccins commerciaux du groupe français en Allemagne.Trigano a publié hier soir un chiffre d'affaires de 1 144,2 ME (-0,2%) au 3ème trimestre. Il réalise une performance proche du record établi l'an dernier ( 1 146,2 ME).Enfin, Danone a aussi annoncé hier soir l'acquisition de The Akkermansia Company (TAC), société belge spécialisée dans la biotique, marquant ' une avancée stratégique dans le domaine de la santé intestinale 'Copyright (c) 2025 CercleFinance.

