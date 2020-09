Pré-clôture CAC40: bientôt +2% mais rebond dans le vide, vendeurs 'off'

publié le 07/09/2020

(CercleFinance.com) - Les rachats à bon compte continuent de monter en intensité en Europe au fil des heures (l'E-Stoxx50 gagne plus de 1,5% à 1 heure de la clôture) après 2 séances de vive inquiétude suscitées par la chute façon 'trou d'air' dont a été victime Wall Street jeudi et en début de séance vendredi (-5% sur le Nasdaq, puis de nouveau -5% vendredi en une heure de cotations).

Le CAC40 avance désormais de +1,9% et se hisse vers 5.060: l'indice refranchit le seuil technique et symbolique des 5.050, invalidant le risque de décrochage sous 4.950 qui menaçait vendredi après-midi.Il n'y a pas vraiment d'opposition au rebond (les volumes sont indigents avec moins de 1,2MdsE échangés, çà monte dans le vide), en l'absence des arbitragistes et gérants US, en congé ce lundi (Labor Day, férié).

.. de surcroît, la linéarité de la hausse témoigne de la mise en oeuvre d'un puisant 'algo' et cela fait des années que plus personne ne se 'met en face' car la plupart du temps, une banque centrale s'implique pour fournir de la liquidité.'A très court terme, une stabilisation entre 4.955 et 4.985 points est primordiale pour conserver un minimum de tendance positive et avoir à nouveau dans le viseur les objectifs haussiers à 5.

050 et 5.100 points', estimaient ce matin les équipes de Kiplink.Dans les jours à venir, les opérateurs prendront connaissance, entre autres, de la production industrielle au France et dans la zone euro pour juillet, de la décision de politique monétaire de la BCE, et des prix à la production industrielle aux États-Unis pour août.Seule donnée parue ce lundi, la production industrielle de l'Allemagne a augmenté de seulement 1,2% en juillet après un rebond de 9,3% le mois précédent, une augmentation inférieure de près de 75% par rapport au consensus était de 4,5%.

Sans surprise, en l'absence des cambistes américains, le FOREX est très calme et le Dollar grappille 0,1% face à l'Euro vers 1,1825.En excluant les secteurs de l'énergie (-0,6%) et de la construction (-4,3%), la production manufacturière allemande s'est accrue de 2,8% en juillet, tirée avant tout par une hausse de 4% pour les biens intermédiaires.Dans l'actualité des valeurs, ce sont les valeurs aéronautiques qui se détachent avec Airbus +5,3% et Safran +4,5% puis Engie avec +3,8%.En effet, le feuilleton Véolia/Suez se poursuit dans une interview accordée ce week-end au Figaro, le directeur général de Suez, Bertrand Camus, s'oppose fermement à l'offre de rachat de Veolia, laquelle serait selon lui 'aberrante pour Suez et funeste pour la France'.

Rappelons que Veolia a proposé à Engie de lui racheter 29,9% de Suez en vue d'une éventuelle OPA sur le solde du capital.Veolia, justement, à travers sa filiale Veolia Ceska Republika, annonce avoir signé un accord pour la reprise de Pražská Teplárenská, filiale du groupe tchèque Energetický a Průmyslový Holding, en charge du réseau de chauffage urbain de Prague Rive Droite.Exploitant déjà le réseau de Prague Rive Gauche, Veolia renforcera ainsi sa présence dans les services énergétiques en République Tchèque. Cette reprise d'actifs représentera à terme un chiffre d'affaires annuel estimé à 230 millions d'euros.Eiffage annonce s'être vu attribuer en groupement avec Engie Solutions, par Ailes Marines (filiale d'Iberdrola), le contrat pour la construction d'une sous-station de transformation électrique pour le parc éolien au large de la baie de Saint-Brieuc en Bretagne.

L'Olympique Lyonnais informe du transfert de Fernando Marçal à Wolverhampton pour deux millions d'euros, le joueur ayant souhaité, à un an de la fin de son contrat, donner une nouvelle orientation à sa carrière en rejoignant ce club de Premier League anglaise.