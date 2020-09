Ouverture CAC 40: en baisse au lendemain de la réunion de la Fed

publié le 17/09/2020

(CercleFinance.com) - Comme attendu, la Bourse de Paris ouvre cette journée sur une note négative, au lendemain d'une réaction mitigée de Wall Street (+0,1% sur le Dow Jones, mais -1,2% sur le Nasdaq) aux conclusions du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC).

Ainsi, peu avant 11 heures, le CAC 40 recule de -1%. Il s'affiche à 5.030 points.'La multiplication des 'faux départ' haussier bloque l'évolution court terme annonçant seulement pour le moment de faibles objectifs à 5080 et 5155 points. A contrario, les supports principaux à 4955 et 4910 points restant les premiers seuils sensibles à un début d'inversion de tendance', estiment les équipes de Kiplink ce matin.

'La banque centrale a signalé une intention de garder les taux dans la fourchette proche de zéro au moins jusqu'en 2023 et a réitéré ses plans d'emploi de toute sa gamme d'outils pour soutenir la reprise économique', résume-t-on chez Wells Fargo Advisors.Seule l'inflation en août dans la zone euro est attendue ce matin, mais l'après-midi verra paraitre, aux Etats-Unis, les chiffres de la construction résidentielle, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage et l'indice d'activité de la Fed de Philadelphie.

Dans l'actualité des valeurs, Latécoère publie un résultat net de -94 millions d'euros pour les six premiers mois de 2020, contre -5,9 millions au premier semestre 2019, ainsi qu'un EBITDA courant de -17,2 millions, soit une marge de -7,4% contre +7,6% un an auparavant.Le groupe Thales annonce qu'il va accompagner, avec Leonardo, la marine polonaise dans la lutte anti sous-marine grâce au sonar Flash Sonics.Bouygues Construction annonce que sa filiale de développement immobilier Linkcity s'associe à Keys Asset Management, pour créer un véhicule d'investissement en vue de développer le Build to Rent (BTR).

A l'occasion de la conférence annuelle Facebook Connect, diffusée en ligne, Facebook et EssilorLuxottica annoncent un partenariat pluriannuel pour le développement d'une nouvelle génération de lunettes intelligentes. Ce partenariat combinera les applications et technologies de Facebook avec le leadership et les marques emblématiques de Luxottica et l'expertise d'Essilor dans les verres de lunettes 'pour aider les consommateurs à être mieux connectés avec leurs amis et leur famille'.Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.