Fermeture CAC40: s'en tire pour une fois beaucoup mieux que WallStreet

publié le 02/10/2020

(CercleFinance.com) - C'est un peu le même scénario que vendredi dernier, mais avec 100Pts de plus par rapport aux planchers de septembre testés une semaine auparavant : le CAC40 semblait bien mal parti en milieu d'après-midi (avec plus de 65Pts de baisse) mais les 2 dernières heures de cotations permettent d'effacer l'essentiel (et aujourd'hui, la totalité, in extremis) des pertes, avec une clôture miracle à +0,02% (à 4.

825), ce qui permet une fois de plus d'admirer la précision de la programmation algorithmique.C'est le 2ème vendredi consécutif qui voit les indices européens reprendre +1,3% sur leurs planchers, l'E-Stoxx50 (-0,1%) clôturant à 3.190 contre 3.147 deux heures auparavant.Un scénario assez paradoxal d'ailleurs puisque les indices US accéléraient leur consolidation un peu avant 17H30, notamment le Nasdaq qui lâchait -1,1%.En revanche, le Dow Jones et le S&P500 avaient réduit de moitié leurs pertes initiales (de -1,5% vers -0,6 et -0,8% respectivement).

Cela se corse à la mi-séance puisque le S&P500 repart nettement à la baisse avec -1,1% et le Nasdaq chute de -2,2%, effaçant ses gains de la veille ainsi que du 30 septembre. Les opérateurs réagissaient très favorablement à une déclaration de la chef de file du camp Démocrate au Congrès, Nancy Pelosi (vers 15H30, juste pour l'ouverture des marchés US) qui affirme que la quarantaine à laquelle va devoir se soumettre Donald Trump -contrôlé positif au Covid-19 (ainsi que son épouse) 'change la dynamique des négociations sur l'adoption du 'relief-plan' de 1.

500Mds$, en négociation au Congrès depuis 5 semaines.Wall Street interprète cela comme le signe qu'un accord sur le plan de soutien pourrait survenir au cours des prochaines heures ou d'ici lundi.Les indices US avaient rouvert en net repli (-1,5%) après la publication des chiffres mensuels de l'emploi décevants aux Etats-Unis, point d'orgue d'une semaine jusqu'ici marquée par des indicateurs économiques contrastés. L'indice CAC 40 est en baisse de 1,2% à 4765 points, ce qui réduit le gain hebdo à moins de 0,5%.Eurostoxx50 -0,5%Le Département du Travail américain révèle que l'économie américaine a créé moins d'emplois que prévu en septembre, avec 661.

000 nouveaux jobs non agricoles le mois dernier, au lieu des +750.000 attendus.Les excellents chiffres du mois de juillet ont, en revanche, été révisés en hausse à 1,76 million, contre 1,73 million annoncé initialement, au même titre que le chiffre d'août qui a été relevé de 1,37 million à près de 1,5 million de créations de postes.Conséquence, le taux de chômage a significativement reculé, de 0,5 points en un mois, pour revenir à 7,9% (contre 10,2% en juillet).Les économistes prévoyaient en moyenne 850.000 créations de postes au mois de septembre pour un taux de chômage de 8,2%.Déception également avec les nouvelles commandes à l'industrie aux Etats-Unis : elles n'ont augmenté que de +0,7% en août selon les statistiques officielles publiées vendredi par le Département du Commerce après un bond révisé de 6,5% au mois de juillet.

C'est surtout une déception pour les économistes qui prévoyaient en moyenne une hausse de 1,4% en août après une progression de 6,4% annoncée initialement pour le mois de juillet.L'industrie a été très affectée par la crise du coronavirus, mais la tendance au sein du secteur commence à poindre vers le haut depuis quelques mois grâce à la reprise du commerce mondial.Le dernier chiffre de la semaine fut une (la seule) bonne surprise : l'Université du Michigan a publié un baromètre du moral du consommateur en forte hausse, à 80,4 en septembre contre 74,1 en août, le consensus tablait plus modestement sur 78,5).Trump a annoncé jeudi soir sur son compte Twitter avoir été testé, en même temps que la première dame, positif au coronavirus et s'être placé en isolement et entamé son processus de guérison.Peu auparavant, le locataire de la Maison Blanche avait annoncé que l'une de ses principales conseillères, Hope Hicks, avait été testée positive au coronavirus.

Tous ces événements risquent de compliquer encore davantage une campagne présidentielle américaine qui s'annonçait déjà particulièrement inédite.Sur le FOREX, tous les chiffres du jour ont été digérés sans susciter de volatilité, l'Euro finit en repli de -0,3% vers 1,1715/E.Le pétrole poursuit sa chute avec -3% à Londres (vers 39,5$) et sur le NYMEX (-3%, à 37,55$), soit -5,5% sur la semaine écoulée.Du coté des valeurs, lourde rechute d'Elior (-11%) qui enfonce son plancher annuel et de Korian (-10,3% vers 26,7E) qui menace le sien (26,1E le 17 mars).Elior France a annoncé un projet de plan de sauvegarde de l'emploi au sein de son activité de restauration collective en Entreprise. Cette réorganisation prévoirait la suppression de 1888 postes, répartis sur 1260 lieux de restauration en entreprises opérés par Elior Entreprises et Arpège, sur l'ensemble du territoire.Vinci (leader du CAC40 avec +4,4%) a présenté à Grupo ACS une proposition non engageante pour l'acquisition de sa division ' Industrial Services '.

L'offre porte sur un montant d'environ 5,2 milliards d'euros, 2,8 milliards d'euros minimum seraient payés en cash, le complément pouvant être payé en actions ou en cash.Vivendi annonce avoir franchi les seuils de 25 % du capital et de 20 % des droits de vote de Lagardère SCA. Le Groupe détient, au 30 septembre 2020, 26,7 % du capital et 20,2 % des droits de vote de cette société.