Pré-clôture CAC40:figé vers 5480, WStreet stable à la veille 3 sorcières

publié le 19/11/2020

(CercleFinance.com) - Les scores semblent figés à la Bourse de Paris poursuit depuis près de 2 heures: la consolidation ne dépasse pas les -0,6% à 5.475/4.580 points (contre -1% ce matin), l'Euro-Stoxx50 perd de son côté un peu plus de -0,7%... mais là aussi, les scores semblent figés.

A Wall Street, les pertes initiales sont en partie comblées avec un Dow Jones remonté de -0,4 à -0,1%, le Nasdaq grappille même +0,2%.La tendance pourrait néanmoins de nouveau s'inverser à la faveur de nouvelles informations favorables concernant les nombreux projets de vaccins en cours de développement.

Les intervenants de marché attendent notamment avec impatience les données concernant l'efficacité du vaccin mis au point par AstraZeneca et l'Université d'Oxford, longtemps considéré comme le plus avancé au niveau clinique.Plusieurs statistiques économiques viennent de tomber aux Etats-Unis : les dernières en date remontent à 15H30.

L'indice composite des indicateurs avancés (du Conference Board) s'est inscrit en hausse de 0,7% le mois dernier, à 108,2 (score conforme aux attentes) après des progressions de 0,7% en septembre et de 1,6% en août.La vraie surprise du jour se situe du côté des reventes de maisons anciennes: elles s'accélèrent encore de +4,3% en octobre (à 6,85 millions de transactions annuelles) alors que le consensus anticipait un reflux de -1,2%.

.. et le prix médian s'envole vers un record de 313.000$, c'est juste 100.000$ de plus qu'au sortir de la crise Lehman en 2009.L'indice de la Fed de Philadelphie s'établit à 26,3 en novembre, en recul de six points par rapport au mois précédent, marquant ainsi une décélération de la croissance de l'activité manufacturière dans la région de Philadelphie... c'est toutefois mieux que les 25 anticipés.Mauvaise surprise en revanche avec les demandes d'allocations au chômage qui rebondissent de +31.

000 (à 742.000), mettant un coup d'arrêt au cycle d'amélioration du marché du travail américain.Cela n'empêche pas le Dollar de reprendre +0,2% face à l'Euro vers 1,1820.Côté valeurs, Alsthom enchaine les hausses avec +1% de plus malgré l'augmentation de capital qui débute ces jours-ci.Peugeot prend la tête du CAC40 avec +2,3%, devant Schneider avec +1,3%.Inversement, les valeurs pétrolières souffrent avec Total (-2%), Danone passe lanterne rouge du CAC (avec -2,5%) et Vallourec (-10,5%) reste lanterne rouge du SBF-120.

Bouygues (-0,3%) indique que son résultat net part du groupe redevient largement positif à 283 millions d'euros aux neuf premiers mois 2020 (contre -244 millions au premier semestre), sa marge opérationnelle courante atteignant 2,7% contre -0,9% sur six mois.Fiat Chrysler Automobiles (FCA) et Peugeot annoncent avoir chacune décidé de convoquer leurs assemblées générales (AG) des actionnaires respectives le lundi 4 janvier 2021, en vue d'approuver leur opération de fusion devant permettre la création de Stellantis.Eutelsat (-0,6%) annonce la signature d'un accord portant sur la cession de sa participation de 51% dans Euro Broadband Infrastructure (EBI) à Viasat Inc, son actionnaire à hauteur de 49%, pour un montant initial de 140 millions d'euros.

Vinci annonce le succès du placement d'une émission obligataire inaugurale 'Green Bond' de 500 millions d'euros, à échéance novembre 2028, assortie d'un coupon de 0%, avec un taux de sursouscription de plus de cinq fois.Invest Securities réaffirme son opinion 'achat' sur Renault, titre maintenu dans sa 'sélection IS', avec un objectif de cours relevé de 32,3 à 43,6 euros, après une progression de 38% du titre du constructeur automobile depuis le 9 novembre.