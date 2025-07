Ouverture CAC40: repasse sous les 7700 pts, New-York restera fermé

publié le 04/07/2025

(CercleFinance.com) -La Bourse de Paris cède un peu plus de 1% ce matin, autour des 7670 points, notamment pénalisée par Publicis, Teleperformance et Stellantis (-2,3% chacun environ).Les investisseurs doivent composer avec l'absence des intervenants américains qui délaisseront les marchés aujourd'hui pour cause de fête nationale aux Etats-Unis, une raison supplémentaire pour éviter la prise de risque au vu du contexte incertain du moment.

Au-delà de l'absence de Wall Street pour l''Independence Day', la prise d'initiatives devrait rester limitée compte tenu du climat d'incertitude actuel.Le feu vert donné hier par la Chambre des représentants au projet de budget voulu par Donald Trump - le 'Big Beautiful Bill' - a levé un obstacle majeur pour le président américain, qui pourrait désormais recentrer son attention sur le commerce international.Désormais dégagé sur le front intérieur, Trump a laissé entendre qu'un nouveau train de 'tarifs réciproques' pourrait être annoncé dans les prochains jours, avec une entrée en vigueur potentielle dès le 1er août.

'Il s'agit aussi d'un avertissement pour les marchés', estiment ce matin les analystes de Danske Bank.'Trump va maintenant pouvoir de nouveau se tourner vers le commerce et se montrer plus dur envers ses partenaires', préviennent les équipes de la banque danoise.Les investisseurs commencent par ailleurs à se préparer à une nouvelle saison des résultats qui pourrait se révéler décisive sachant que le S&P 500 et le Nasdaq évoluent aujourd'hui à des niveaux records.'Jusqu'à présent, l'optimisme des marchés s'est appuyé sur l'apaisement des tensions commerciales, sur une croissance économique toujours soutenue et sur les bénéfices robustes des entreprises', rappelle Michael Brown, stratège chez Pepperstone.

'Mais si ce dernier pilier venait à vaciller, les actifs risqués pourraient faire face à quelques turbulences à court terme', prévient le professionnel.'Ceci dit, tout mouvement de baisse serait probablement perçu comme une opportunité d'achat par les investisseurs', tempère-t-il.Dans la torpeur quasi générale, l'agenda macroéconomique du jour s'annonce relativement maigre avec la fermeture des marchés américains.Les investisseurs européens ont toutefois pris connaissance de quelques statistiques. Ainsi, entre avril et mai, la production a baissé de nouveau dans l'industrie manufacturière en France (-1% après -0,7% en avril) et plus modérément dans l'ensemble de l'industrie (-0,5% après -1,4%), selon les données CVS-CJO de l'Insee.

En Allemagne, après une hausse de 1,6% en avril (révisée après +0,6% en estimation initiale), les commandes à l'industrie manufacturière allemande ont diminué de 1,4% en mai par rapport au mois précédent, selon les données en volume et CVS-CJO de Destatis.Sur le marché des changes, le dollar repart à la baisse après avoir été soutenu hier par les statistiques meilleures que prévu de l'emploi en juin.L'euro en profite pour revenir, à 1,177$, en direction de ses plus hauts depuis 2021 atteints dans le courant de la semaine, au-delà du seuil de 1,18.Suite aux chiffres supérieurs aux attentes du marché du travail, qui repoussent la perspective d'une potentielle baisse de taux de la Fed, le rendement des Treasuries évolue vers 4,30%. Sur le Vieux Continent, les investisseurs semblent s'être fait à l'idée que la BCE ne bougera plus cette année et le rendement du Bund allemand à dix ans évolue vers 2,54% tandis que l'OAT française est à 3,25%.

Sur les marchés pétroliers, les cours du brut évoluent en baisse, beaucoup d'opérateurs semblant avoir soldé leurs positions avant l'Independence Day aux Etats-Unis.A Londres, le Brent de Mer du Nord cède 0,7% à 68,3 dollars.Dans l'actualité des sociétés tricolores, Carmat annonce le lancement d'un processus d'appel d'offres (recherche de repreneurs ou d'investisseurs) dans la cadre de sa procédure de redressement judiciaire, ouverte le 1er juillet.Air France-KLM indique entamer le processus en vue d'une prise de participation majoritaire dans SAS, en portant ses parts de 19,9% actuellement à 60,5% du capital par l'acquisition de l'intégralité des parts détenues par Castlelake et Lind Invest.LDC affiche un chiffre d'affaires de 1,68 milliard d'euros au titre de son premier trimestre 2025-26, en hausse de 10,9% (+10,7% à taux de change constant et +4,1% à périmètre identique), 'confirmant la solide dynamique d'activité'.Enfin, L'action Alstom gagne du terrain vendredi à la Bourse de Paris suite à l'annonce par le groupe français de la signature d'un contrat de 2,3 milliards de dollars (deux milliards d'euros) avec la New York Metropolitan Transportation Authority (MTA).

