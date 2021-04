Pré-clôture CAC40: en territoire record après l'inflation US, S&P à 4132

publié le 13/04/2021

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris (+0,4% à 6.186) se maintient en territoire record après la publication la statistique de l'inflation aux Etats-Unis.Le chiffre (+0,6% au lieu de +0,5% anticipé) ne provoque pas de remous: l'Euro-Stoxx50 (+0,3%) retrouve ses meilleurs niveaux du jour alors que de nouveaux records absolus ont été inscrits ce midi à 6.

193 sur le CAC et 17.268 sur le CAC40 'GR'.A Wall Street, les indices US sont quasi stables en moyenne, le S&P500 inscrit un nouveau record à 4.132Pts.Les prix à la consommation aux Etats-Unis dopés par ceux des carburants (+9,1%) ont augmenté de 0,6% en mars 2021 par rapport au mois précédent, d'après le Département du Travail, conformément à ce qu'anticipait Jefferies.

Hors énergie et alimentation, deux catégories traditionnellement volatiles, l'inflation s'est établie à 0,3%, là aussi en ligne avec ce que Jefferies attendait. Par rapport à mars 2020, l'indice des prix a augmenté de 2,6% en données brutes (contre +2,5% anticipé après +1,7% en février) et de 1,6% hors éléments volatils.La réaction des T-Bonds semble traduire du soulagement avec -1Pt de base à 1,668% : on n'est pas loin d'un 'non-événement'.

'Si la croissance économique des Etats-Unis reprend son cours antérieur, que l'inflation refait surface et que la dette publique du pays augmente, il n'y aura plus de raison ni de besoin pour des taux d'intérêt bas', rappelle la société de gestion scandinave Evli.Toute la question, pour les investisseurs, est de déterminer si cette accélération des prix n'est que temporaire et si elle est susceptible de modifier les anticipations d'inflation des agents économiques.

Pour la plupart des analystes, la remontée de l'inflation au printemps ne sera que fugace compte tenu des effets de base vis-à-vis de mars 2020, qui avait constitué un point bas pour de nombreuses données sur l'inflation.Au printemps dernier, du fait des perturbations causées par la pandémie, les prix à la consommation s'étaient inscrits en baisse ce qui promet, un an plus tard, un effet de base maximal.A noter ce nouveau record absolu du Bitcoin (+5% à 62.800$) à quelques heures de l'introduction en bourse de Coinbase sur la base d'une valorisation près de 50 fois son chiffre d'affaire.

Le Dollar poursuit sa décrue (-0,2% à 1,1930/E), le pétrole (Brent) progresse légèrement à 63,7$ à Londres A Paris, Air France-KLM (-3,7%) annonce lancer une augmentation de capital avec suppression du DPS, par voie d'offre au public, d'un montant d'environ 988 millions d'euros, susceptible d'être porté à un maximum de 1136 millions en cas d'exercice intégral de la clause d'extension. Le groupe annonce la fixation du prix de souscription à son augmentation de capital à 4,84 euros par action nouvelle.Le distributeur alimentaire Casino annonce 'engager activement des travaux préparatoires en vue de potentielles levées de fonds propres additionnels de GreenYellow et Cdiscount, destinées à accélérer leur croissance'.

Sodexo indique que sa filiale américaine a émis lundi un emprunt obligataire d'un montant total de 1,25 milliard de dollars en deux tranches : 500 millions à échéance avril 2026, avec un coupon de 1,634%, et 750 millions à échéance avril 2031, avec un coupon de 2,718%.Orange (-1%) a lancé le 8 avril son offre publique d'acquisition des actions d'Orange Belgium au prix de 22 euros par action. Ce prix fait notamment ressortir des primes de 36 %, 48 %, 49 % et 38 % respectivement par rapport au dernier cours de clôture et aux cours moyens pondérés par les volumes sur les 3 mois, 6 mois et 12 mois précédant l'annonce de l'opération.