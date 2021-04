Ouverture CAC40: léger rebond dans l'attente de nouveaux indicateurs

publié le 15/04/2021

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est en légère hausse ce matin, dans un marché empreint d'attentisme avant de nouvelles publications de résultats aux Etats-Unis et plusieurs indicateurs sur l'économie américaine. L'indice CAC 40 progresse de 0,3% à 6228 points.

Les écarts devraient rester faibles dans l'attente des publications de plusieurs grands groupes financiers, qui poursuivront le bal des résultats ouvert hier.Trois des plus grands groupes du secteur - Bank of America, Citigroup et BlackRock - doivent dévoiler leurs comptes à la mi-journée.

Les investisseurs espèrent que leurs performances permettront aux valeurs du secteur - très recherchées avec le mouvement de rotation cyclique - de maintenir leur progression.L'indice S&P des valeurs financières a signé un gain de presque 20% depuis le début de l'année, alors que l'indice-phare de la place new-yorkaise a progressé de moins de 10%.

Nul doute que les investisseurs éplucheront soigneusement les comptes des banques pour savoir s'il existe encore des opportunités d'achat.Hier, JPMorgan Chase avait frappé fort en annonçant un bénéfice net multiplié par cinq au premier trimestre grâce à une forte diminution des provisions pour risque de crédit, mais le titre avait fini en repli de 1,8%.

Les investisseurs seront également à l'affût de nouvelles précisions concernant la santé de l'économie américaine.Les ventes de détail devraient notamment avoir fortement progressé en mars puisque c'est le mois dernier que les ménages ont reçu les chèques du plan Biden.'Même si seulement un quart est dépensé (le reste est épargné ou sert à payer des dettes), c'est un coup de fouet au revenu et aux dépenses', souligne-t-on chez Oddo BHF.

L'indice Empire State de la Fed de New York, l'indice de la Fed de Philadelphie, les inscriptions aux allocations chômage et la production industrielle doivent également être dévoilés dans la journée. En France, les prix à la consommation sur un an augmentent de 1,1%, après une hausse de 0,6% en février, d'après les données de l'Insee. En particulier, les prix des services accélèrent (à +1,1%) et ceux de l'énergie rebondissent de façon marquée (+4,7%).

Du coté des valeurs, Publicis Groupe affiche un revenu net pour le premier trimestre 2021 de 2,39 milliards d'euros, en baisse de 3,6% en données publiées, mais en croissance organique de 2,8%, performance portée notamment par les activités aux Etats-Unis.Pierre & Vacances a publié un chiffre d'affaires de 297,2 ME au titre du 1er semestre de l'exercice 2020/2021, selon le reporting opérationnel, soit un recul de 57,3 % par rapport à la même période un an plus tôt.

Alstom annonce avoir signé un contrat d'un montant total de 125 millions d'euros avec l'opérateur italien Ferrovienord, pour la fourniture de 20 trains régionaux Coradia Stream destinés à la Région Lombardie, des trains qui seront livrés à partir de juin 2023.UBS réaffirme sa recommandation 'achat' sur Carrefour avec un objectif de cours rehaussé de 17 à 18,5 euros, ce qui implique un potentiel de progression de 24% pour l'action du géant français de la distribution alimentaire.

UBS réaffirme son conseil 'achat' sur LVMH avec un objectif de cours relevé de 640 à 667 euros, ce qui implique un potentiel de hausse de 12% pour l'action du numéro un mondial du luxe, après un point d'activité qui confirme la poursuite des gains de parts de marché.Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.