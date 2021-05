Pré-clôture CAC40: renoue avec 6.300 après 6.150 ce matin malgré PPI US

publié le 13/05/2021

(CercleFinance.com) - Le CAC40 fait bien mieux que se reprendre: le voici maintenant dans le vert avec un gain d'environ +0,25% à 6.295 (soit près de +150Pts sur les plus bas du jour et un plancher de 6.150).L'Euro-Stoxx50 suit la même trajectoire et affiche +0,2% contre -2,2% à 3.

860 ce matin.Les 'futures' US avaient donné le ton dès 11H en entamant une remontée sans véritable facteur déclenchant : elle s'est poursuivie malgré de mauvais chiffres US concernant les prix à la production (le 'PPI' publié à 14H30): le Nasdaq grimpe de +1,6% contre -0,8% ce matin, le S&P500 gagne +1,3%.

.. et ce, malgré l'envol de +0,6% des prix à la production aux Etats-Unis en avril par rapport au mois précédent, dont une hausse de 0,7% en 'core rate' (hors alimentation, énergie et négoce, des progressions supérieures aux attentes des économistes).Sur les douze derniers mois, la hausse des prix producteurs s'établit en ainsi à 6,2% en données brutes et à 4,6% en 'core rate' contre respectivement 4,2% et 3,1% en mars.

Pour rappel, par rapport à avril 2020, l'indice des prix a augmenté de 4,2% en brut et de 3% hors éléments volatils, des rythmes annuels en accélération sensible par rapport à mars et au-dessus des attentes de Jefferies (3,6% et 2,4% respectivement).Par ailleurs, les inscriptions aux allocations chômage ont diminué de -34.000 à l'issue de la semaine du 3 mai aux Etats-Unis, selon le Département du Travail, pour s'établir à 473 000, contre 507 000 la semaine précédente (chiffre révisé par rapport aux 498 000 annoncés initialement).

Il s'agit du niveau le plus faible enregistré depuis mars 2020, précise le rapport. La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 534 000, en recul de 28 250 d'une semaine à l'autre. Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités a augmenté de 37 000 la semaine du 26 avril, à 3 655 000.Les T-Bonds US se détendent de -1Pt de base vers 1,692%, en revanche, la dégradation se poursuit en Europe avec des OAT à 0,275% contre 0,259% et des Bunds à -0,111% contre -0,128% la veille.Cela devrait peser sur les indices de l'Eurozone mais ce n'est pas le cas.

Dans l'actualité des valeurs, des rachats à bon compte s'opère sur ST-Micro (+2,3%), Dassault Systèmes (+1,5%) ou Worldline (+1,1%) mais la lourdeur persiste sur les bancaires (-1,3% en moyenne).Danone annonce avoir finalisé la cession stratégique de sa participation d'environ 9,8% dans Mengniu, pour un produit brut de 15,4 milliards de dollars de Hong Kong, soit 1,6 milliard d'euros.CNP Assurances (-3%) a dévoilé mercredi soir un résultat net part du groupe de 308 millions d'euros, en hausse de 2,9% (+5,6% à périmètre et change constants), pour un chiffre d'affaires de 7,9 milliards, en croissance de 14,6% (+21,8% en organique).

