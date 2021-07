Ouverture CAC40: en direction des 6700 après une vague de résultats

publié le 29/07/2021

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris débute la séance en hausse avec une journée la plus chargée sur la saison des résultats du deuxième trimestre. L'indice CAC 40 avance de 0,8% à 6660 points.La séance d'aujourd'hui est la plus intense de la saison des résultats et les nombreuses publications s'avéreront cruciales pour rassurer les investisseurs sur la santé de l'économie.

Parmi le déluge de résultats publiés ce matin, on a Airbus, ArcelorMittal, Danone, Orange, Safran ou encore STMicroelectronics, dont les performances sont très suivies dans le contexte actuel de pénurie de puces.Au niveau européen, ont été publiés ce matin les résultats de nombreux poids-lourds européens, dont ABInBev, Nestlé, Nokia, Shell, Siemens, Telefonica et Volkswagen.Après les comptes trimestriels de Facebook, Ford et Qualcomm - dévoilés dans la soirée d'hier - les investisseurs suivront aujourd'hui aux Etats-Unis la publication du géant biopharmaceutique Merck.

Les très nombreux résultats d'entreprises représentent donc l'essentiel de l'actualité du jour après les annonces sans surprise faites la veille par la Réserve fédérale.Le communiqué diffusé hier soir par la Fed a en effet confirmé le maintien en l'état de la politique monétaire de la banque centrale et de ses programmes d'achats d'obligations (QE).Son président, Jerome Powell, juge toujours la hausse de l'inflation transitoire et le marché de l'emploi encore très loin de son niveau optimum.Du côté des indicateurs, la séance s'annonce également active avec la parution de la première estimation de la croissance américaine au deuxième trimestre et les derniers chiffres des inscriptions aux allocations chômage.

Au niveau des résultats à Paris, Airbus publie un chiffre d'affaires de 24,6 MdsE au titre du 1er semestre, soit une hausse de 30% par rapport à la même période, un an plus tôt. L'avionneur européen enregistre un résultat net de 2,2 MdsE sur le semestre, loin de la perte de 1,9 MdE réalisée un an plus tôt. TotalEnergies a réalisé un bénéfice net ajusté part du groupe de 3,46 milliards d'euros, contre 126 millions d'euros un an plus tôt et un consensus de l'ordre de 3,3 milliards d'euros. Son chiffre d'affaires ressort à 47 milliards d'euros, à comparer avec 25,7 milliards d'euros au deuxième trimestre 2020.STMicroelectronics a dévoilé un chiffre d'affaires en hausse de 43,4%, à presque trois milliards d'euros.

Le résultat net s'est, lui, établi à 412 millions de dollars, sur le trimestre écoulé contre 90 millions d'euros un an plus tôt.Sanofi a annoncé des ventes de 8,7 MdsE au titre du 2e trimestre, soit une hausse de 12,4% à taux de change constants. Le résultat net ajusté trimestriel ressort à 1,7MdE, en hausse de 16,8% à taux de change constants par rapport au 2e trimestre 2020.Orange publie un résultat net consolidé de -2,6 milliards d'euros pour le premier semestre 2021, ainsi qu'un résultat d'exploitation de -1,75 milliards contre +2,22 milliards au 30 juin 2020, avec la dépréciation de 3,7 milliards de l'écart d'acquisition de l'Espagne.