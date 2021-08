Ouverture CAC40: fait une pause autour des 6860 points

publié le 12/08/2021

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est stable ce matin, à 6860 points, les investisseurs reprenant leur souffle à la suite d'une séquence haussière qui a permis à l'indice CAC 40 de renouer avec ses sommets.Le marché parisien a en effet signé une hausse de plus de 4,5% au cours des quatre dernières semaines, une performance qui l'a poussé vers un nouveau plus haut pluriannuel, à 6867,1 points.

D'un point de vue technique, les premiers seuils d'inversion à 6550 points puis 6475 points semblent suffisamment loin pour ne pas contrarier la tendance haussière du moment, estiment les analystes.A Wall Street, le Dow Jones et le S&P 500 ont également inscrit des sommets mercredi après l'adoption d'un gigantesque plan d'infrastructures de 1.000 milliards de dollars par les parlementaires de Washington.

Mais les investisseurs affichent désormais un optimisme plus prudent alors que la saison des résultats - qui s'est avérée jusqu'ici exceptionnelle - touche à sa fin.La propagation rapide du variant Delta dans certains pays d'Asie et les questionnements toujours présents quant à l'évolution de la politique monétaire de la Fed semblent également justifier une approche prudente.C'est donc l'attentisme qui devrait dominer ce jeudi dans l'attente de nouvelles données sur l'inflation aux Etats-Unis, puisque l'indice des prix producteurs paraîtra en tout début d'après-midi.

En Europe, les opérateurs ont pu prendre connaissance ce matin des derniers chiffres de la croissance au Royaume-Uni. Après une baisse de 1,6% au premier trimestre 2021 en rythme séquentiel, le PIB du Royaume Uni a rebondi de 4,8% au deuxième, selon la première estimation de l'office national de statistiques (ONS) qui met en avant l'assouplissement des restrictions sanitaires. Dans l'actualité des valeurs hexagonales, Neoen et son partenaire irlandais BNRG, développeur et exploitant de centrales solaires basé à Dublin, ont fait savoir qu'ils avaient finalisé le financement des centrales solaires de Hilltown, Hortland et Millvalle, d'une puissance cumulée de 58 Mwc.

Airbus annonce l'arrivée à Toulouse de la sonde JUICE (JUpiter ICy moons Explorer mission), qu'il a construite et développée pour l'Agence Spatiale Européenne, Toulouse où elle restera pour son assemblage final et sa campagne de tests au centre d'intégration des satellites.Enfin, Eurofins assure avoir rapidement développé son réseau de centres de dépistage du Covid-19 et désormais compter près d'un millier de centres au sein des principales zones de transit et de villégiature d'une vingtaine de pays européens.