Pré-clôture CAC40: presque +100Pts, euphorie générale après le PPI US

publié le 14/10/2021

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris (+1,4% à 6.692) accélère sa progression, bien au-delà des 6.600, dopée par de bons résultats trimestriels (banques US) et des chiffres de l'inflation mois 'problématiques' qu'anticipé aux USA (PPI en hausse modérée).

La hausse du jour prend une tournure euphorique tous azimuts en cette veille des '3 sorcières' puisque l'Euro-Stoxxx50 bondit de +1,7% à 4.150 et les 3 principaux indices US affichent des hausses comprises entre +1,2% et +1,25% (Dow Jones) et +1,4% (Nasdaq).

Le 'PPI' américain (indice des prix à la production) ressort en dessous des attentes, à +0,5% au lieu de +0,6%, et en donnée 'core', hors énergie (les prix de l'essence ont bondi de 2,8% d'un mois sur l'autre), c'est même la 'divine surprise' puisque le 'PPI' ne progresse que de +0,2% au lieu de +0,5% estimé.

Ces chiffres sont salués par une hausse de +1% (en moyenne) des indices US en préouverture.Les investisseurs s'empressent d'occulter l'augmentation des prix à la production de 8,6% sur 12 mois, leur progression la plus marquée depuis l'introduction de cet indicateur en glissement annuel, en 2010... car la dynamique des prix à la production semble ralentir.

Les inscriptions aux allocations chômage ont diminué la semaine du 4 octobre aux Etats-Unis pour s'établir à 293 000 contre 329 000 (chiffre révisé) la semaine précédente, indique le département du travail américain. Il s'agit du plus faible niveau enregistré depuis mars 2020, précise le rapport.Sur les quatre dernières semaines, la moyenne mobile s'établit 334 250, soit un recul de 10 500 par rapport au chiffre révisé de la semaine précédente.

Là encore, il s'agit du plus faible niveau depuis mars 2020. Enfin, lors de la semaine du 27 septembre, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est établi à 2 593 000, soit un recul de 134 000 par rapport au niveau révisé de la semaine précédente. Il s'agit aussi du niveau le plus bas enregistré depuis mars 2020, souligne le département du travail.En Chine, l'indice des prix à la production - qui mesure les coûts des biens à la sortie de l'usine - a bondi de 10,7% sur un an en septembre, a annoncé jeudi le Bureau d'Etat des statistiques (BES).

Côté résultats, c'est le carton plein côté banques américaines, avec des taux en baisse et des indices boursiers euphoriques depuis 1 an.Morgan Stanley a annoncé aujourd'hui des revenus nets de 14,8 milliards de dollars pour le troisième trimestre clos le 30 septembre 2021, contre 11,7 milliards de dollars un an plus tôt. Le bénéfice net s'est élevé à 3,7 milliards de dollars au 3ème trimestre 2021, soit 1,98 $ par action diluée, contre un bénéfice net de 2,7 milliards de dollars, soit 1,66 $ par action diluée, pour la même période de l'année précédente. Les résultats de l'exercice en cours avec ceux des périodes précédentes ont profité des acquisitions d'E*TRADE en gestion de fortune et Eaton Vance en gestion d'investissement.

Bank of America annonce un bénéfice net qui fait un bond de 58% pour atteindre 7,7 milliards de dollars au 3ème trimestre 2021, soit 0,85 dollar par action diluée.Les revenus, nets des intérêts débiteurs, ont augmenté de 12% à 22,8 milliards de dollars sur ce trimestre. Le revenu net d'intérêts (RNI) a augmenté de 1 milliard de dollars, soit 10 % à 11,1 milliards de dollars, grâce à la forte croissance des dépôts et au placement des liquidités qui en découle. La provision pour pertes sur créances s'est améliorée de 2,0 milliards de dollars, pour atteindre un bénéfice de 624 millions de dollars reflétant principalement l'amélioration de la qualité des actifs au cours du trimestre. Citigroup revendique une hausse de 48% de ses profits en 1 an, à 4,6Mds$ (2,15 dollars par action), battant largement le consensus de 1.

65$/action.Les marchés obligataires évoluent en ordre dispersé, nettement dans le vert en Europe (nos OAT se détendent de -5,5Pts à 0,151%), sans direction aux Etats Unis (T-Bonds effaçant -1Pt de base à 1,535%) : les 'minutes' de la Fed ont montré que ses dirigeants restaient divisés sur l'ampleur de la menace représentée par l'inflation... et donc sur la vigueur de la 'réponse' monétaire face à ces tensions.A Paris, Kering (+3%) entreprend de combler son retard sur LVMH, Hermès et L'Oréal en hausse de +3 à +4% la veille. Arcelor Mittal reste sur la plus haute marche du podium avec +3,8%, Téléperformance (3ème) engrange +2,8%Publicis (+2%, nouveau record annuel) a annoncé ce matin un revenu net de 2 621 millions d'euros au 3ème trimestre 2021, en hausse de +11,9% par rapport aux 2 343 millions d'euros du troisième trimestre 2020.

Le Groupe est en mesure de réviser à la hausse, pour la deuxième fois, l'ensemble de ses prévisions pour l'année 2021. S'agissant de la croissance organique, elle est désormais attendue entre +8,5% et +9% par rapport à +7% précédemment. Le taux de marge opérationnelle pour 2021 est attendu légèrement supérieur à 17%.iliad Holding a placé avec succès une obligation quadruple tranche d'environ 3,7 milliards d'euros, auprès d'investisseurs européens et américains. Cette opération a rencontré une forte demande qui a permis à iliad Holding d'optimiser le coût du financement à environ 5,3% en moyenne pour une maturité moyenne d'environ 6 ans.IHS Holding Limited a annoncé ce jour la fixation du prix de son introduction en bourse à la bourse de New York à 21,00 USD par action. Wendel détient aujourd'hui 62 975 396 actions IHS Holding Limited (en complément des 12 374 657 gérées par Wendel pour des tiers), et ne cédera pas d'actions au cours de cette introduction en bourse.

