Pré-ouverture CAC 40: initiatives limitées en amont d'une semaine chargée

publié le 25/10/2021

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir sans grande direction lundi matin à l'entame d'une semaine qui sera dominée par la réunion de la BCE, les derniers chiffres de l'inflation et toute une série de résultats d'entreprises.Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison novembre - progresse de 14 points à 6743,5 points, annonçant une ouverture légèrement positive.

La semaine s'annonce particulièrement chargée avec la réunion de la Banque centrale européenne prévue jeudi, qui pourrait pousser les investisseurs à éviter de prendre des positions tranchées.L'approche de la publication de plusieurs statistiques de premier plan devrait également inciter les intervenants de marché à une certaine prudence.Parmi les indicateurs au menu de la semaine figurent les derniers chiffres de l'inflation en zone euro, qui interviennent alors que les hausses des prix préoccupent de plus en plus investisseurs, producteurs et consommateurs.

La séance du jour s'annonce en revanche relativement calme du fait d'un agenda allégé, même si l'indice Ifo tombera en fin de matinée, en attendant la parution des comptes de Facebook plus tard dans la soirée.Côté résultats, de nombreuses publications vont animer la cote au cours des jours qui viennent, avec entre autres les annonces de Boeing, Caterpillar, Ford, ExxonMobil GE ou GM aux Etats-Unis.Les géants de la haute technologie seront en particulier à l'honneur avec les résultats d'Alphabet et Microsoft demain, puis ceux d'Apple et Amazon jeudi soir.Pour Dan Ives, l'analyste star de Wedbush Securities, les performances des 'GAFAM' pourraient réserver quelques bonnes surprises.

'Nous pensons que les résultats de troisième trimestre et les perspectives dévoilées par les poids lourds de la 'tech' vont constituer un catalyseur favorable pour le secteur et de nouveau déboucher sur une expansion de leurs multiples boursiers, favorisant une hausse des valeurs technologiques conformément à notre objectif de fin d'année de 16.000 points pour l'indice Nasdaq Composite', affirme le spécialiste.D'autres observateurs évoquent au contraire une semaine à haut risque sachant que bon nombre de valeurs américaines ont bien progressé cette année, ce qui les rend selon eux vulnérables à des prises de profits, même en cas de publications solides.Copyright (c) 2021 CercleFinance.

