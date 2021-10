Ouverture CAC40: prises de risques limitées avant la réunion de la BCE

publié le 28/10/2021

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris gagne 0.3%, vers 6772 points, alors que cette fin de semaine sera rythmée aujourd'hui par la réunion de la Banque centrale européenne puis par la publication, demain, d'indicateurs clés concernant l'inflation dans la zone euro.

Dans l'expectative, les investisseurs devraient limiter les prises de risques d'autant qu'outre-Atlantique, les principaux indices ont traversé hier quelques trous d'air, le S&P 500 lâchant finalement 0.5% à la clôture, devant le Dow Jones (-0.7%). Le Nasdaq Composite est toutefois parvenu à préserver l'équilibre, soutenu par les performances de Microsoft (+4.

2%) et Alphabet (+4.9%).La publication du communiqué de la BCE à 13h45, puis la conférence de presse de 14h30, devraient permettre aux opérateurs d'en savoir plus sur la stratégie de l'institution. Selon les analystes, l'autorité centrale devrait maintenir un ton accommodant pour préserver des conditions financières favorables et reporter ainsi dans le temps les attentes de la première hausse des taux.

'Dans l'ensemble, cette réunion de la BCE devrait être un non-évènement', estime pour sa part François Rimeu, stratégiste à La Française AM. Selon lui, il faudra plutôt attendre le conseil de décembre pour une mise à jour des projections macroéconomiques, avec les premières estimations pour 2024.Le gérant prévient en tous cas qu'une communication accommodante sur l'orientation future des taux pourrait pousser les taux d'intérêt court terme à la baisse.

Autre temps fort de la journée, les investisseurs prendront connaissance à 14h30 de la première estimation de la croissance américaine de troisième trimestre. La journée sera également rythmée par une nouvelle vague de résultats trimestriels des deux côtés de l'Atlantique. Dans l'Hexagone, TotalEnergies a annoncé des résultats en forte hausse au titre du troisième trimestre, avec un résultat net ajusté de 4.8 milliards de dollars pratiquement multiplié par six et dépassant largement le consensus (4.

1 milliards). Le groupe versera un dividende de 0.66 euro par action au titre de l'exercice 2021. Airbus publie un BPA de 3,36 euros au titre des neuf premiers mois de 2021, contre -3,43 euros un an auparavant, et un EBIT ajusté de 3,37 milliards d'euros, à comparer à -125 millions sur la même période en 2020. Dans le même temps, les revenus de l'avionneur ont augmenté de 17% à 35,2 milliards d'euros.Lagardère affiche au 30 septembre 2021, un chiffre d'affaires de 3,54 milliards d'euros, soit une évolution de +8% en données publiées et de +13% en données comparables, écart s'expliquant par des effets de change et de périmètre défavorables.

STMicroelectronics publie un résultat dilué par action en hausse à 0,51 dollar au titre du troisième trimestre 2021, au lieu de 0,26 dollar un an auparavant, et une marge d'exploitation augmentée de 660 points de base en variation annuelle, à 18,9%.Enfin, Capgemini a réalisé au troisième trimestre 2021 un chiffre d'affaires de 4,55 milliards d'euros, en hausse de 13,2% sur un an en organique. Le groupe de services informatiques annonce un relèvement de ses objectifs 2021, visant désormais une croissance à taux de change constants entre +14,5% et +15%.Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.