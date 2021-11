Fermeture CAC40: 10ème record en 11 séances, malgré W-Street amorphe

publié le 15/11/2021

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris a un peu forcé l'allure en fin d'après-midi avec un gain qui atteint +0,53 (vers 7.126), mais dans des volumes toujours aussi négligeables (3,15MdsE): le CAC entame une 7ème semaine de hausse consécutive et inscrit un 10ème record de clôture en 11 séances, le cumul de gains annuels dépassé 28%.

Les actions françaises s'installent dans sa plus longue série haussière (20 séances, sans la moindre consolidation supérieure à 0,2%) depuis sa création en janvier 1988 (celle de 2018 comportait quelques replis).Le CAC40 'GR' a dépassé les 20.281 (+31% cette année) et en termine à 20.260 alors que les indices US ont rouvert en hausse, mais de façon un peu moins tranchée que prévu (+0,1% pour le S&P500, léger repli pour le Nasdaq et le Dow Jones).

.. ce qui n'a pas empêché de nouveaux records en Europe : Euro-Stoxx50 à +0,25% (4.382), DAX40 à +0,35% (16.150). De chaque côté de l'Atlantique, les marchés d'actions bénéficient d'une dynamique positive, portés par une saison de résultats favorable et des indicateurs économiques solides.L'inflation à 6,2% aux Etats Unis (au plus haut en 31 ans), le moral des ménages au plus bas depuis 10 ans, la résurgence pandémique en Europe sont en revanche totalement ignorés, ou tout du moins occultées.

Cette nuit, lesommet virtuel attenduentreJoe Biden et Xi Jinpingdevrait permettre d'en savoir plus sur l'avenir des relations commerciales entre les deux économies. Les investisseurs seront donc très attentifs à la conclusion de cette rencontre. A en croire les stratèges, les marchés d'actions devraient rester bien orientés au cours des prochaines semaines, essentiellement en raison de l'absence d'alternative crédible de rendement sur les autres compartiments, notamment du côté de l'obligataire (c'est le fameux 'TINA' ou 'aucune alternative aux actions', peu importe leur niveau de valorisation).

Les opérateurs viennent de prendre connaissance d'une série d'indicateurs macroéconomiques, avec au premier chef l'indice Empire State de la Fed de New York qui se redresse en novembre, ressortant à 30,9 pour le mois en cours, contre 19,8 en octobre, et se montre ainsi nettement supérieur aux anticipations des économistes. Les marchés obligataires connaissent une petite dégradation depuis 15H30: les T-Bonds prennent +2Pts à 1,600%), nos OAT affichent +1Pt base à 0,1100%).Le Dollar demeure robuste à 1,144/E, le pétrole perd 1% à Londres, à 81,1/baril.Dans l'actualité des valeurs françaises, les valeurs bancaires sont aux avant postes avec BNP-Paribas (+3,3%) et Sté Générale +1,8%.

Airbus (+1,6%) fait part d'une commande ferme pour 255 appareils de la famille A321neo supplémentaires par Wizz Air (Hongrie), Frontier (États-Unis), Volaris (Mexique) et JetSMART (Chili, Argentine), compagnies du portefeuille d'Indigo Partners. Airbus a déclaré s'attendre à ce que la demande mondiale d'avions atteigne 39.000 nouveaux appareils à horizon 2040, portée par les commandes en provenance d'Asie, et tout particulièrement de la Chine.Dassault Aviation fait part de l'entrée en vigueur du contrat portant sur l'acquisition par l'Égypte de 30 Rafale supplémentaires pour équiper son armée de l'Air, un contrat annoncé le 4 mai dernier.Saint-Gobain annonce l'acquisition d'une usine de gypse à Nairobi, au Kenya, sur lequel il prévoit par ailleurs d'investir dans une ligne de production de chimie de la construction.

Le groupe a aussi fait l'acquisition d'une participation majoritaire dans a.b.e. Mauritius, acteur de premier plan - licencié de Chryso - dans les mortiers techniques, additifs et produits imperméabilisants à Maurice.