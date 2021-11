Pré-ouverture CAC 40: vers une séance calme en l'absence de Wall Street

publié le 25/11/2021

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait faire du surplace jeudi, l'absence d'indicateurs majeurs et de Wall Street, fermée pour Thanksgiving, incitant les investisseurs à marquer une pause.Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 avance de 39 points à 7073,5 points, annonçant un début de séance en légère hausse.

Après les records de la semaine passée, l'appétit pour le risque semble s'être émoussé depuis quelques jours du fait de la forte remontée des taux longs et de la résurgence de l'épidémie de Covid en Europe.Ce sont surtout les taux qui posent problème car les marchés boursiers s'étaient bien accommodés des troisième et quatrième vagues de l'épidémie, établissant des plus hauts malgré les conditions sanitaires difficiles.

Aux Etats-Unis, les taux longs n'en finissent plus de monter depuis lundi, avec un rendement des Treasuries à '10 ans' qui a renoué hier avec ses récents sommets (1,68%).Après avoir oscillé entre 7089 points (son plus haut du jour) et 6983 points (au plus bas), le marché parisien a finalement achevé sa course là où il l'avait commencé hier, finissant sur une note stable à 7042 points.Wall Street a de son côté fini en légère hausse une séance marqué par une avalanche de données contrastées: le Dow Jones a fini juste sous son équilibre à 35804 points, tandis que le Nasdaq gagnait plus de 0,4%.

La séance du jour devrait être relativement calme avec la fermeture de la Bourse de New York pour la fête de Thanksgiving, à la veille du très attendu jour de 'Black Friday', qui marque le coup d'envoi des achats de fin d'année.Techniquement, l'indice CAC 40 a pour l'instant sauvé sa tendance haussière de moyen terme, estiment les analystes de Kiplink.'Une nouvelle cassure sous les 7005/7000 points pourrait provoquer une rapide correction vers le seuil inférieur des 6855, voire 6820 points', préviennent-ils toutefois.A contrario, en cas de nouveaux signaux positifs, l'indice CAC 40 pourrait revenir sur la zone de résistance majeure située à 7150/7175 points, pronostiquent-ils.

