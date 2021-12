Ouverture CAC40: nouveau retournement, les inquiétudes persistent

publié le 02/12/2021

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris lâche près de 0,7% ce matin, autour des 6833 points, poursuivant ainsi son mouvement de yo-yo quotidien entamé depuis l'apparition du variant Omicron. Lors des cinq dernières séances, l'indice parisien a en effet alterné chaque jour entre rouge et vert, partagé entre les inquiétudes et les espoirs quant au futur de la pandémie.

Par ailleurs, la récente déclaration de Jerome Powell évoquant un possible durcissement de la politique de la Fed n'a rien arrangé et a même plongé les margés US dans le rouge hier (le S&P 500 lâchant 1,1%, le Nasdaq cédant 1,8%), tout comme la confirmation d'un premier cas de contamination au nouveau variant Omicron en Californie.'La volatilité s'est de nouveau invitée sur les marchés financiers au moment où se met régulièrement en place le rallye de fin d'année', constate Alexandre Baradez, le responsable de l'analyse marchés chez IG France.

Comme pour illustrer ces propos, l'indice VIX du CBOE - souvent dénommé 'indice de la peur' - s'est emballé bien au-delà des 30 points hier soir, un nouveau plus haut depuis le début de l'année. Alexandre Baradez rappelle que la plupart des indices boursiers ont connu un excellent parcours depuis le début de l'année, ce qui peut inciter les gérants d'actifs à sécuriser une partie des portefeuilles.Pour les chartistes de Kiplink, cette dégradation de tendance rapproche un peu plus l'indice parisien de son dernier support majeur de tendance, situé à 6705 points.

Dans ce contexte négatif, l'objectif immédiat est de contenir la pression baissière, explique les analystes de la société de Bourse, qui promet des moments difficiles pour les prochaines séances.Les investisseurs suivront avec attention en début d'après-midi les derniers chiffres des inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis, avec l'objectif de se rassurer un peu sur la santé de l'économie américaine.Mais avant cela, ce sont les chiffres du chômage et des prix à la production industrielle (PPI) en zone euro qui seront scrutés avec intérêt. Dans l'actualité des valeurs françaises, Alstom annonce le futur transfert à Hitachi Rail des activités liées à la contribution de Bombardier Transport pour le train à très grande vitesse V300 ZEFIRO, dans le cadre de ses engagements vis-à-vis de Bruxelles au titre de l'acquisition de Bombardier Transport.

Pierre & Vacances publie une perte nette de -341,3 millions d'euros au titre de l'exercice 2020-21, contre -336,1 millions en 2019-20, dans un contexte de poursuite de crise sanitaire, avec une perte opérationnelle courante qui est passée de -171,5 à -236,7 millions.A l'occasion de sa journée investisseurs, Safran déclare viser une croissance organique du chiffre d'affaires de plus de 10% par an sur la période 2021-25, tirée par la croissance du chiffre d'affaires des activités de services pour moteurs civils d'environ 15% par an.Enfin, TF1 et M6 seraient en discussion depuis septembre pour céder trois chaînes dans le cadre du processus de fusion, selon Les Echos. Les cessions porteraient sur Gulli, 6Ter, TFX et TF1 Séries Films.Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.