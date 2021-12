Pré-ouverture CAC 40: rendez-vous avec les banques centrales

publié le 13/12/2021

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait évoluer sans grand changement lundi matin, une certaine prudence s'imposant avant les deux grands rendez-vous de politique monétaire prévus dans le courant de la semaine.Vers 8h15, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 - livraison fin décembre - avance de 19 points à 7006,5 points, annonçant un début de semaine en toute petite hausse.

Les marchés d'actions européens et américains ont réussi à bien encaisser le choc Omicron jusqu'ici en effaçant la quasi-totalité des pertes essuyées depuis la fin du mois de novembre et l'identification du nouveau variant.La question est maintenant de savoir s'ils sont prêts à faire face à un tour de vis monétaire de la part de la Fed.Dans cette optique, tous les regards se tourneront à partir de demain vers la Réserve fédérale américaine, qui devrait formaliser mercredi une nouvelle étape de son resserrement monétaire en réduisant encore ses rachats d'actifs.

Face à la flambée de l'inflation, son président Jerome Powell a préparé les esprits à une accélération du 'tapering' au cours des mois qui viennent.'Il sera surtout intéressant de voir s'il durcit aussi sa position quant à de futures hausses de taux', souligne un économiste parisien.Le changement du ton de la Fed intervient alors que les indices américains sont revenus à quelques encablures de leurs records historiques la semaine passée.L'indice paneuropéen Euro STOXX 50 maintient, pour sa part, un gain flatteur de plus de 18% depuis le début de l'année.Les analystes rappellent néanmoins qu'un cycle de relèvement des taux de la Fed est également synonyme d'un environnement moins favorable pour les valorisations des marchés d'actions.

A ce titre, certains stratèges jugent que les marchés sous-estiment la trajectoire de la Fed, qui s'apprête non seulement à stopper ses rachats d'actifs, mais aussi à sortir de sa politique de taux zéro et à alléger son bilan.En comparaison de son homologue américaine, la Banque centrale européenne (BCE) devrait, elle, se montrer plus mesurée jeudi à l'issue de la réunion de son conseil des gouverneurs.Depuis plusieurs semaines, la BCE insiste sur l'importance de faire preuve de 'patience' avant d'envisager un resserrement monétaire, sachant que l'inflation devrait reculer à partir de l'année.Compte tenu de la résurgence du risque sanitaire en Europe, il semble même acté que la BCE confirmera la fin de son programme d'achats d'urgence face à la pandémie (PEPP) en mars 2022.

En parallèle, les dirigeants de la BCE pourraient aussi décider d'augmenter de façon temporaire et limitée le traditionnel programme d'achats d'actifs de l'institution, plus connu sous le terme d''APP'.Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.