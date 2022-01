Mi-séance CAC40: second record d'affilée, 2 records en plus à W-Street

publié le 04/01/2022

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris s'est mise en mode 'funiculaire' et c'est une des premières fois depuis le début du 21ème siècle que le CAC40 aligne 2 records absolus au cours des 2 premières séances... avec une impressionnante accélération dès la seconde.

L'indice affiche +1,6% à 7.332, soit près de +125Pts par rapport à la veille, avec un 'gap' d'ouverture de +30Pts à la clé.L'Euro-Stoxx50 (+1,4%) revient à 25Pts (environ 0,5%) de son record absolu.Wall Street ouvre sur 2 nouveaux records avec un 'S&P' qui affiche +0,4% à 4.

816 et un Dow Jones au zénith avec +0,6% à 36.800Pts.Ce matin, les investisseurs ont pu prendre connaissance de l'estimation provisoire de l'Insee sur les prix à la consommation en France. Ils augmenteraient de 2,8% sur un an en décembre 2021, comme le mois précédent, avec une accélération pour les produits manufacturés et l'alimentation, mais un ralentissement pour l'énergie et les services.

Sur un mois, les prix à la consommation augmenteraient de 0,2% en décembre, après +0,4% en novembre. En données harmonisées, l'indice des prix augmenterait de 3,4% sur un an, comme en novembre, et croîtrait de 0,2% sur un mois, après +0,4% le mois précédent.Outre-Rhin, selon Destatis (l'office fédéral de statistiques), les données préliminaires sur les ventes de détail en Allemagne indiquent des progressions de 0,6 à 1,2% en termes réels et de 2,8 à 3,4% en termes nominaux, par rapport à 2020.

'Toutefois, les données des mois de janvier à novembre indiquent qu'une partie des ventes de détail en boutiques, comme le textile, l'habillement, les chaussures et la maroquinerie, ont souffert de manque à gagner en cette deuxième année de crise du coronavirus', note Destatis.Sur le seul mois de novembre 2021, en données corrigées de variations saisonnières et calendaires, les ventes de détail allemandes auraient augmenté de 0,6% en volume et de 1,1% en valeur, par rapport au mois d'octobre.Dans l'après-midi doit également paraître l'indice ISM manufacturier aux Etats-Unis, attendu en léger repli sur le mois de décembre.

Les indices régionaux montrent que le moral reste élevé chez les industriels américains, moins exposés à la hausse des prix du gaz que leurs homologues européens.L'indice ISM a d'ailleurs passé la majeure partie de l'année 2021 au-delà du seuil des 60 points.Un flux de bonnes nouvelles permettait d'alimenter la dynamique favorable des marchés d'actions en ce début d'année, un scénario encourageant quand on sait que la tendance des premières séances de janvier détermine souvent l'orientation des Bourses pendant le reste de l'année.L'appétit pour le risque fait de l'ombre aux marché obligataires : les rendements continuent de se tendre ce mardi après une très mauvaise séance de l'année (+12Pts sur les T-Bonds) : le '10 ans' US affiche encore +4,5Pts à 1,675%.

Nos OAT se détendent en revanche de -2,5Pts à 0,212%, les Bunds de -2Pts... et le Dollar grappille encore +0,1% à 1,1285/E).Dans l'actualité des valeurs hexagonales, Worldline annonce avoir finalisé l'acquisition de 80% d'Axepta Italie, un acquéreur bancaire important dans le pays, opération qui s'accompagne de la mise en oeuvre d'une alliance stratégique dans les services aux commerçants en Italie avec BNL.Eiffage a remporté deux contrats 'majeurs' dans le domaine de l'éolien offshore au Royaume-Uni. Les deux contrats obtenus par le biais de Smulders - la filiale belge d'Eiffage Métal - portent sur la fabrication de fondations et de sous-stations électriques pour deux parcs situés au large des côtes britanniques.Enfin, via sa holding Orange Digital Investment, Orange annonce investir dans le fonds de capital-risque ' Move Capital I ', un fonds de Kepler Cheuvreux Invest ' Tech Growth ' qui soutient les futurs champions B2B de la tech européenne.

Valneva ferme la marche avec -17%, le vaccin ne sera probablement pas rendu disponible en France avant fin avril... et d'ici là, la pandémie sera peut-être déclarée éteinte, ou sans danger (aucune vaccination nécessaire).