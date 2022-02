Pré-clôture CAC40: retombe vers 6.940, nos OAT se dégradent de +30Pts/b

publié le 04/02/2022

(CercleFinance.com) - Nouvel épisode 'portes de saloon' pour les indices boursiers : après avoir culminé vers 7.066 pts ce matin, la bourse de Paris lâche environ -1% vers 6.940Pts.Le bilan de la semaine a basculé du vert au rouge en quelques heures, de +0,7% vers -0,7% désormais.

L'Euro-Stoxx50 lâche -1,4% vers 4.080, dans le sillage de Francfort qui décroche de -1,7% (le DAX menace les 15.100).A Wall Street, le très surprenant 'NFP' fait grimper les taux US, ce qui impacte le S&P500 (-0,5%) et le Dow Jones (-0,9% à 34.800).Le NASDAQ affiche +0,6% mais une bonne partie de cette hausse résulte des +10% d'Amazon à 2.

725$.Le point d'orgue de la semaine, c'était le 'NFP' : c'est une énorme surprise puisque les créations d'emplois ressortent en hausse de +467.000 (dont +444.000 dans le secteur privé).Ce score se situe aux antipodes des -301.000 recensés par ADP et d'anticipations qui allaient de -125.000 à +180.000. Mais il y a plus : les créations de décembre sont révisées de plus du simple au double, de +199.

000 à +510.000.En novembre, cela passe de 249.000 à 647.000 : ce sont ainsi +709.000 emplois sur 2 mois qui ont été 'retrouvés' en ajustant les données antérieures... et il faut rajouter 300.000 emplois qui n'étaient pas prévus en janvier (voir 500.000 pour certains).La moyenne de créations sur les 3 derniers mois ressort à +541.000/mois, c'est 3 fois plus que les 180.000 anticipés en intégrant la prévision médiane de janvier: une telle marge d'erreur est tout simplement historique.

Par ailleurs, le taux de chômage remonte légèrement à 4,% contre 3,9% et c'est totalement incohérent par rapport aux révisions à la hausse du NFP) et à la hausse de +0,3% du taux de population active, à 62,2% contre 61,9.Les revenus horaires progressent de +0,7% à 31,63$ contre +0,5% anticipé.La réaction du marché obligataire est assez négative puisque les T-Bonds à 10 ans grimpent de +10,5Pts, de 1,827 vers 1,932%, et le '5 ans' bondit de 0,700% vers 0,80% (au plus haut depuis mars 2020).

Les investisseurs ont pu prendre connaissance dès ce matin des chiffres de la production de l'industrie manufacturière dans l'Hexagone. En décembre 2021, la production ressort quasiment stable (+0,1% après −0,6%), mais diminue légèrement dans l'ensemble de l'industrie (−0,2% après −0,5%), d'après les données CVS-CJO de l'Insee.Par rapport à février 2020 (dernier mois avant le début du premier confinement), la production reste en retrait dans l'industrie manufacturière (−5,9%) ainsi que dans l'ensemble de l'industrie (−5,3%).

La production au cours du dernier trimestre 2021 ressort inférieure à celle du même trimestre de l'année précédente dans l'industrie manufacturière (−0,5%), comme dans l'ensemble de l'industrie (−0,5%). Les OAT vont finir la semaine au plus bas, avec un rendement qui se tend symétriquement de +8Ppts vers 0,666% (+30Pts sur la semaine), le Bund affichant +7Pts vers 0,2210% (soit +25Pts sur la semaine, partant de -0,047% vendredi dernier). Dans l'actualité des valeurs, Korian pourrait à son tour être victime de 'révélation' embarrassantes (enquête de France-2 en attente de diffusion) et plonge de -20% vers 17E, entrainant Orpéa (-13%) qui a inscrit ce midi un nouveau plancher de 33,2E (du jamais vu depuis 10 ans).

Sanofi publie un BNPA des activités de 6,56 euros pour l'année écoulée, en hausse de 15,5% à taux de changes constants, et un free cash-flow de 8,1 milliards d'euros, en doublement sur trois ans et supérieur à l'objectif de 2022.Vinci affiche de son côté, au titre de 2021, un résultat net part du groupe plus que doublé (+109%) à 2,6 milliards d'euros (4,51 euros par action) et un résultat opérationnel sur activité (ROPA) de 4,7 milliards, contre 2,9 milliards en 2020. Peugeot (-5,7%) enregistre une progression des immatriculations de + 5 % en 2021 par rapport à 2020, porté par le succès de la 208 qui devient leader du marché européen tous segments (VP+VU EUR30) et par la 2008 qui prend le leadership européen du segment B-SUV (VP+VU EUR30).

Renault chute de -4,5% par contagion: globalement la faiblesse des immatriculations (par rapport à fin 2019) devient franchement handicapante.Enfin, Saint-Gobain annonce avoir signé un accord en vue de la cession de son activité régionale de transformation de verre Baltiklaas OÜ en Estonie à Polar Glass OÜ, une filiale de Barrus AS, le plus grand producteur de bois lamellé-collé en Estonie.